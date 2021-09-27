«ПРОФ-IT» форумын Удмуртиысь искусственной интеллектэн герӟаськем проект 2-тӥ инты басьтӥз

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 27 сентября, 2021 10:03

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Удмуртиысь цифровой азинсконъя министр Тимур Меджитов верамъя, та проект юрттоз Удмуртиысь Правительстволы ужкагазъёсты эскерыны. Со сяна «ПРОФ-IT» форумын кенешизы, кызьы туала амалъёсты кунэн кивалтонын кутоно.

— Али калыкъёслэсь вазиськонъёссэс нейросетьёслэн юрттэменызы эскерыны оскалтӥськомы, — вераз «Диалог Регионы» огазеяськонлэн нырысетӥ воштӥсез Кирилл Истомин, — трос дыр быдтытэк, секыт юанъёс соку ик кивалтӥсьёс доры вуо.


УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 27 сентября, 2021 10:03
TAGS: туала технологиос
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