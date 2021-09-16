Президент Владимир Путин кенешиз Правительстволэн ёзчиосыныз но «Огъя Россия» фракциысь депутатъёсын

Россиысь Президентлэн но Правительстволэн пресс-службаез

Берло дыре кунамы паськыт пыӵазы «Огъя Россия» фракциен ӵектэм пӧртэм кичӧлтонъёс. Соос ваньзы герӟаськемын калыклы юрттэт сётонэн. Кылсярысь, туэ августэ школьниклы быдэ люкылӥзы быдэн 10 сюрс манетэн; кылем арын быдэ вуымтэ нылпиослы 2 пол сётъязы быдэн 10 сюрс манетэн; 3 аресысен 7 аресозь нылпиос понна толэзьлы быдэ висъяськыны кутскиз пособие; 3 аресозь пиналъёссы понна анай-атайёс 3 пол басьязы быдэн 5 сюрс манетэн; огназы нылпизэс будэтӥсь анайёслы яке атайёслы толэзьлы быдэ висъяськыны кутскиз нимысьтыз пособие; ёрмыса улӥсь но нуны витись нылкышноослы толэзьлы быдэ шорлыдын 6 сюрс 300 манет пособие тыриськыны кутскиз. Со сяна, трос нылпиё семьяослы ипотеказэс пытсаны кунлэсь висъяськыны кутскиз 450 сюрс манет.

Кун Думаысь «Огъя Россия» фракция аслэсьтыз программазэ кылдытӥз быдэсак калыклэн мылкыдыз, ӵектонъёсыз вылын. Удмуртиысь вуизы 100 сюрслэсь ятыр ӵектонъёс — нимаз адямиослэсь но, огазеяськонъёслэсь но. Ӵектонъёс пӧлын — ужтэк кылем муртъёсты уже кутэм огазеяськонъёслы уксё висъян (3 МРОТ мында), озьы ик егитъёсты уже интыянъя 2030-тӥ арозь чаклам программа.

Елена Слащёва