Пичи Пурга ӟеч азинске

Удмуртилэн Тӧроез Ляльшур гуртысь агрофирмаез учкиз, Норья черкогуртэ школае «Точка роста» центре вуылӥз, Пичи Пурга ёросын улӥсьёсын пумиськылӥз.

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Ляльшурын 2019-тӥ арысен тылобурдо вордон комплексэз пыд вылаз султыто. «Феникс» агрофирмаын будэтэм тылобурдоосты Татарстанэ, Башкортостанэ, Оренбург но мукет улосвылъёсы вузало.

Птичникъёссы 121 сюрс тютюез тэрыто. Соосты сюдэ но секта, омырлэсь шунытсэ чакла компьютер. Вуоно арын чакламын 18 выль корпуслы 1 миллиард манет тыр быдтыны, нош 2023-тӥ арын инкубаторийлы 100 миллион манет пала. Та фирма 2020-тӥ арын усьтӥськиз, отын 25 ужан инты кылдӥз, берло татчы эшшо 65 муртэз ужаны кутозы.

Норья школаын Александр Бречалов пумиськиз Дедюхинъёслэн семьяенызы. Династия 115 ар нылпиосты дышетэ ни. Тӧро 5-тӥ классын дышетскись Ульяна Ивановаен шашкиен но шудӥз. Нылаш Дуннелэн но Европалэн первенствоосаз вормылэмын.

Ёросын улӥсьёсын Александр Бречалов пумиськылӥз Культурая ёрос юртын. Норьяын улӥсьёсын кенешизы 2023-тӥ арын культурая юрт но амбулаторий пуктыны. Со сяна вераськизы газификация но автобусъёслы дугдылон интыос сярысь.

Гуртлэн арезлы сӥзьыса ёросын трос воштӥськонъёс, пе, сюресъёсты тупатъянлы гинэ 220 миллион манет висъямын вал.

— Пичи Пурга йӧн-йӧн пыд вылаз сылэ, уно предприятиос азинско, выльёсыз кылдо. Экономика озьы ик азинскиз ке, ёросын туж ӟеч улон луоз. Элькун но юрттэтсэ сётоз, — вераз А. Бречалов.

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