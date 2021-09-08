Нылпиослы кудӟытӥсь юонъёс басьтӥсьёсты кыл кутон улэ кыскозы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 8 сентября, 2021 14:49

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Нылпиослы кудӟытӥсь юонъёс басьтӥсьёсты кыл кутон улэ кысконо — таӵе кичӧлтонэн потӥзы Кун Кенешысь депутатъёс.

Туспуктэм udmgossovet.ru сайтысь

Югдурез утёнъя министерстволэн лыдпусъёсызъя, кылем ар куспын гинэ полицейскойёс урамъёсысь 500-лэсь ятыр кудӟем нылпиосты синйылтӥзы но дежурной частьёсы вуттӥзы. Тросаз учыръёсы соослы юон басьтыса сётӥллям быдэ вуэмъёс, арлыдоос. Но сыӵеосты али кыл кутон улэ кыскыны уг луы.

— Россиысь административной правонарушениосъя кодексысь 6.10 номеро статьяя кыл кутон улэ кыскыны луэ быдэ вуымтэосын ӵош юисьёсты, шузимытӥсь суретъёсын кушласькисьёсты гинэ, — пусйиз Кун Кенешысь тазалыкез утён понна кыл кутӥсь ялан ужась комиссилэн кивалтӥсез Надежда Михайлова. — Соин ик кодексысь та статьяез паськытатыны кулэ — таӵе кичӧлтонэн потом Кун Думае.

Нош элькунамы таин герӟаськем нимысьтыз закон улонэн пыӵаны быгатоз. Солэн проектэз дась ни — та бордын Кун Кенешысь депутатъёсын ӵош ужазы Прокуратура, МВД, Калыкез улон-вылонын утёнъя но ужъя министерство.

Элина Кумачёва

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 8 сентября, 2021 14:49
TAGS: Кун Кенеш
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