Нунал ӵоже куаразэ сётӥз Удмуртиысь 180100 адями

Туннэ 20.00 часлы Удмуртись быръёнъёсъя 172 участокын йылпумъяськиз куара сётонъя нырысетӥез нунал. Бюллетеньёс урнаысь поттэмын но нимысьтыз сейф-пакетъёсы тыремын, законлэн куремезъя, сейфъёсы интыямын. Вань та ужез сак чаклазы наблюдательёс.

Шаерысьтымы 1 миллион 200 сюрс бырйисьёс пӧлысь куаразэс сётӥзы 180 сюрс 100 палаез. Со 15, 48 процент луэ. ЦИК-лэн ивортэмезъя, 33 номеро Удмуртской одномандатной округъя явка 15, 99 процент. Округын куаразэ сётӥз 88664 адями. Нош 34 номеро Ижевской округын явка 15,01 процент вал. Татын куаразэ сётӥз 91436 адями.

Тодады вайытӥськом, городъёсын бырйисьёс кык бюллетенья куара сёто. Нырысетӥяз – партия понна, кыкетӥяз – одномандатник понна. Удмуртской округъя 9 кандидат мынэ, Ижевской округъя – 11.

Нош гуртын улӥсьёслы ватсаса эшшо кык бюллетень сётӥське, угось 25 ёросын бырйисько муниципал округъёслэн кенешъёсазы депутатъёс.

— Оглом быръёнъёс гань-гань ортчо, — шуиз наблюдательёслэн штабенызы кивалтӥсь, Общественной палаталэн тӧроез Рашид Хуснутдинов, — . Но куд-ог учыръёсы сак луоно ик. Шуом, Красногорск ёросын КПРФ-лэн 18 арес тырмымтэ наблюдателез вуиз. Озьы ик наблюдательёс пӧлын верасьёс вал, та партиысь ик одӥг кандидат комиссиослэн ужазы пыриськыны выре. Та учыръёсты ми сак чакласьком. Вань на бюллетеньёслэн лыдзыя вазиськонъёс. Но адями быръёнъёсъя участоксэ воштэ ке, куаразэ сётэ партия понна гинэ. Ваньмыз та – законъя.

Комиссилэн председателез Вениамин Соломенников ивортӥз, ЦИК-е 2 жалоба вуиз шуыса. Одӥгзэ эскерем бере, ужез полицилы келязы. Кыкетӥзэ — быръён комиссие.

— Кӧня ке участокъёсы вуылэме бере быгатӥсько вераны: инвалидъёслы куара сётон понна вань луонлыкъёс кылдытэмын, векчи текстэз лупалэн юрттэменыз лыдӟыны луэ, — вераз Удмуртиысь общественной палаталэн ёзчиез, «Всероссийское общество инвалидов» огазеяськонлэн кивалтӥсез Максим Воробёв.

Тодады вайытом, вань участокёсын коронавируслэн вӧлмеменыз нюръясько: калыклы маскаос, перчаткиос, ручкаос люкыло. Куара сётон 3 нунал ӵоже мынэ.

Участокъёсын 3 сюрс 500 наблюдательёс ужало. Участокъёс пӧлысь 42 процентаз видеокамераос ужало.

Дорын куара сётыны быгатэ котькуд мылкыд карись. Со понна 19-тӥ сентябрёзь 14 часозь вазиськоно участковой комиссие – телефон пыр жингыртыса яке «Госуслуги» порталын куриськон кельтыса

УД