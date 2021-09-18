Мурт пиналэз будэтӥсь семьяослэн фестивальзы ортчиз

Семья шедьтон — со бадӟым шуд, уката ик — нылпи юртэ сюрем пиналъёс понна. Ваньзы уг дӥсьто мурт пиналэз бурд улазы басьтыны. Но сыӵеос шаерамы трос. Ӵапак сыӵе ӟеч сюлэмо мумы-бубыосты но кутэм нылпиоссэс туннэ люказы Иж котырысь «Лесная сказка» лагере аспӧртэм фестивале.

Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерство

Мурт нылпиослы семьязэс воштӥсьёс пӧлын туэ шаерамы 4-тӥез фестиваль радъяськиз. Со 94 муртэ котыраз люказ. Пиналъёс ог-огенызы тодматскизы, нош мумы-бубыос пӧртэм специалистъёслэсь визь-кенеш басьтыны быгатӥзы. Юанъёс угось трос кылдо: школаын но, дорын но шуг-секытъёсын пумисько. «СоДействие» огазеяськонысь психологъёс тренингъёс ортчытӥзы.

Со сяна, опекунъёслы но эте-дыдыослы зэмос праздник радъямын вал: пӧртэм шудонъёс, мастер-классъёс, эстафетаос ортчытӥзы. Та семья кусыпъёссэс эшшо юнматӥз кадь.

Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министр Татьяна Чуракова ужрад дыръя семьяосты таукаронъёсын но кузьымъёсын пусйиз. Нош Сьӧлталась Корякинъёслы 5 сюрс манетъем сертификат висъяз. Туэ Корякинъёс «Успешная семья Приволжья 2021» вожвылъяськонын 3-тӥ луизы. Пусйыны кулэ созэ но: Алексей но Наталья кузпалъёс асьсэлэн 2 нылъёссы борды детдомысь эшшо 4 пинал вордыны басьтӥзы, ваньзэсты асьсэлэн кадь огкадь яратыса будэто. Быдэс семьяен эктонэн, крезьгурен, спортэн эшъясько.

— Милям валтӥсь ужпуммы — котькуд пинал аслэсьтыз семьязэ мед шедьтоз. Шаерамы туннэ анай-атайтэк кылем нылпиос 558 кузя, — шуиз Татьяна Чуракова.

УД