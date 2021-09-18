Мар ужало Кун Думаысь депутатъёс?
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17-тӥ-19-тӥ куарусёнэ быдэс Россия Кун Думае депутатъёс понна куаразэс сётэ. Туэ конкурс бадӟым: 1 мандатлы – 14 мурт. Мар каро Федеральной собранилэн улӥ палатаезлэн депутатъёсыз? Вераськомы материаламы.
Кун Дума – кивалтэтмылэн закон поттӥсь органэз. Госдумаын законъёсты куто, Правительстволэсь ужзэ чаклало, Правительстволэсь предесдательзэ, воштӥсьёссэ, министръёсты юнмато, Центральной банклэсь кивалтӥсьсэ, Счётной палаталэсь председателезлэсь воштӥсьсэ быръё, соосты вошто. Со сяна амнистия яло, мукет кунъёсысь парламентъёсын кусып возё.
Депутатъёсты 5 арлы 1 пол быръё.
— Кунмылэн ужъёсас калык пыриськыны быгатэ ӵапак быръёнъёс пыр. Малпасько, куара сётыны ваньзы кулэ, угось ми асьмеос бырйиськомы, кызьы та 5 арез уломы, — вераз исторической наукаосъя кандидат Максим Тенсин.
Удмуртиысь участокъёсын быдэн 2 бюллетень сёто: огаз партиос понна куара сётоно, мукетаз – депутатъёс понна
— Котьку но капчи мылкыдын куара сётыны мынӥсько, таяз радэ быръёнъёсы трос партиос пырисько. Калыклэн дырыз вал малпаськыны, кин понна куара сётоно. Быръёнъёсы ветлытэк ӧвӧл кылёно, — вераз Удмуртилэн дано муртэз, Верховной Советлэн 12-тӥ созывезлэн председателез Валентин Тубылов.
УД
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