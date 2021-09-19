Маин таосыз быръёнъёс азьлоосызлэсь висъясъко?

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 19 сентября, 2021 16:25

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Кун Думае депутатъёсты 5 арлы 1 пол бырйиськомы. Куарамес депутатъёс но партиос понна сётӥськомы. Маин висъясько 2016-тӥ арын ортчем быръёнъёс туэосызлэсь?

Нырысь ик, партиослэн лыдзы синомиз: 22-ысь 14 луиз. 2016-тӥ арын куараосты люканы выризы «Партия родителей будущего», «Партия Великое Отечество» нимо партиос но. Соку быръёнъёсы пыриськемъёсыз пӧлысь тросэз партиос али ӧвӧл ни.

Пандемиен сэрен но трос воштӥськонъёс кылдӥзы: вирус медаз вӧлмы шуыса, куара сётон 3 нунал ӵоже мынэ, мылкыд карисьёс куараоссэс коркаосазы сётыны быгато, со понна «Госуслуги» портал пыр заявление кельтоно вал.

Партиос ужазы социальной сетьёсты мыло-кыдогес кутылӥзы, аккаунтъёссэс кылдытъязы.

Россиын котькуд улосвылын Общественной наблюдениея центръёс кылдытэмын вал, отын вань мылкыд карисьёс учкыны быгатӥзы, кызьы быръёнъёс мыно.

Партиос сьӧд PR-ез азьло сямен ик ужазы кутӥзы.

Туэ участокъёсын 2016-тӥ арын сямен пыжиськем вузазы. Сӥлен пирожки 5 ар талэсь азьло 25-30 манет сылэ вал, рисэн но курегпузэн – 22 манет, курагаен но улмоен – 20 манет. Али дунъёс зол ӧз воштӥське.

2016-тӥ арын явка 44,45 процент вал, туэ али дырлы 34,76 процент

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 19 сентября, 2021 16:25
TAGS: Быръёнъёс
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