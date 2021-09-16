Лыдӟиськыны — Йӧскалык библиотекае

Туннэ, 16-тӥ куарусёнэ, сӥё-дано усьтӥськиз выльдэм Национальной библиотека.

Шаерысьтымы Йӧскалык библиотека ворсаськиз вал 2011-тӥ арын кышкытлыклэсь куронъёсты тупамтэеныз валче. Со 8 ар пала шал-шал улӥз. Выльдӥськон ужъёс рос-прос кутскиз 2019-тӥ арын. Нырысь чакламын вал выльдэм юртэз усьтыны 2020-тӥ арын. Но секыт лэсьтӥськон ужъёс коркатуез ӝегатӥзы. Табере тупатъям библиотека ӧсъёссэ усьтӥз ини ужасьёслы но лыдӟисьёслы.

Татын быдэсак воштэмын выж но вӧлдэт, выльдэмын 2-тӥ этажысь лыдӟиськон зал, пуктэмын 3 выль пагӟа но лифт, книга ӝутъян тӥрлык, сӧсыр адямиослы тубан-васькон пандусъёс. Реставраторъёс утизы лыдӟиськоннилэсь вашкала тусбуйзэ. Будэтӥзы на «Удмурт Республикаысь Национальной библиотека» гожтэм барельеф. Со сяна, кылдӥз выль корпус, отын 1,5 миллион экземпляр книгаос утиськозы, татын лыдӟиськон залъёс но ужасьёслэн кабинетъёссы интыяськемын. Вераны кулэ, татын нимысьтыз климат-контроль система ужалоз, книгаосты утёз, омырез тузонлэсь тазатоз.

Национальной библиотекалэн усьтӥськемезлы сӥзьыса, быдэс толэзь ӵоже пӧртэм ужрадъёс луозы. Дунтэк ортчылозы экскурсиос, визь сынанъёс, лекциос, мастер-классъёс, адӟытонъёс, концертъёс, кылсярысь, туннэ выль конференц-залын ортчиз Россиысь крезьгурчилэн, писательлэн искусствоведлэн Михаил Казиниклэн «Нош тӥ быгатӥськоды-а лыдӟиськыны» онлайн-лекциез.









Галина Семёнова