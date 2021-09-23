Лек пыктосъёсын нюръяськонъя диспансер мылкыд карисьёсты эскериськыны ӧте

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 23 сентября, 2021 12:24

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Элькун диспансерлэн поликлиникаяз ӧсъёс усьтэмын луозы 25-тӥ сентябре 9 часысен 13 часозь, адресэз: Ижевск город, Ленин урам,102 номеро юрт.

Эмъясьёс доры сюрон понна азьло ик гожтӥськыса умойгес луоз. Та сярысь ивортоно, онкодиспансерлэн поликлиникаяз лыктыса яке 24-тӥ сентябре 17 часысен 19 часозь 8(3412)333143 номеро телефонъя жингыртыса.

Онколог доры сюрыны луэ дунтэк, направленитэк. Специалист чаклалоз, кулэ-а лэсьтыны маммография яке УЗИ — кулэ ке, озьы ик дунтэк луоз. Сьӧре кутоно паспорт, СНИЛС но Медициная страхованиея полис.

Арлы быдэ шаерысьтымы ог 500 нылкышноос шуге-леке вуо, гадязы лек пыктос кылдыса. Эмъясьёс верало: дыраз шараяку, сое капчиен вормыны луэ. Со понна:

— арлы 1 пол возьматъяськоно нылкышно консультациосысь гинекологлы;

— 40 арес тырмем бере 2 арлы 1 пол маммография лэсьтоно.

Элина Кумачёва

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 23 сентября, 2021 12:24
TAGS: тазалык
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