Кызьы радъяське быръёнъёслэн 1-тӥ нуналэз

Быръёнъёслэн 1-тӥ нуналаз радъяськемзы сярысь ивортӥз элькунысьтымы Быръёнъёсъя валтӥсь комиссилэн кивалтӥсез Вениамин Соломенников.

Туспуктӥз Ирина Галактионова

Со пусъемъя, туэ Кун Думае быръёнъёс ортчо секыт условиосын – коронавирусэн нюръяськон вакытэ. Быръёнъёсъя участокъёсын трос калык медаз люкаськы, чер медаз вӧлмы шуыса, куара сётонэз 3 нунал ӵоже ортчытыны чакламын.

— Избирательёсты черлэсь утён вылысь котькуд участокын радъямын дезинфекция. Куара сётонъя висъетъёс тӧлатӥсько, котькуд лыктӥсь муртлэсь температуразэ мертало. Избирательной комиссилэн ёзчиосыз черлэсь утиськон куронъёсты чаклало. Котькуд бырйисьлы сётӥське маска, перчаткиос, нимаз ручка, киоссэс антисептикен пазяло, — шуиз элькунысьтымы ЦИК-лэн кивалтӥсез.

Тодады вайытон вылысь: калык куаразэ сётыны быгатэ, пропиская гинэ ӧвӧл,улон интыезлы матысь участокъёсын но. Но со понна быръёнъёс кутскемлэсь кӧня ке нунал азьвыл ик куриськон гожтоно вал. Нимаз график кылдытэмын пыдлось гуртъёсын улӥсьёслэсь но куаразэс кутон понна – избирательной участокъёслэн ёзчиоссы но наблюдательёс соос доры вуылозы нимысьтыз тупатэм дыре.

В. Соломенников пусъемъя, элькунамы улӥсьёс пӧлысь уноез куаразэс сёто прописказыя. Но вань доразы куара сётыны мылкыд карисьёс но — со мӧйыос, ляб тазалыкенызы сэрен дорысьтызы потаны быгатӥсьтэмъёс.

— Дорын куара сётыны азьвыл быгатылӥзы инвалидъёс гинэ. Но коронавирусэн йырин югдурез лыдэ басьтыса, туэ дораз куара сётыны быгатэ котькуд мылкыд карись. Со понна 19-тӥ сентябрёзь 14 часозь вазиськоно участковой комиссие – телефон пыр жингыртыса яке курондэс ӵыжы-выжыосты пыр келяны луоз, — шуиз Россиысь инвалидъёслэн огазеяськонзылэн Удмурт ёзэныз кивалтӥсь, «Наблюдатель» проектлэн тренерез Максим Ворбьёв.

— Пандемиен йырин доразы куара сётыны мылкыд карисьёслэсь трос куриськонъёс вуыны быгатозы. Ми талы дась. Но та дырлы таӵе куриськонъёс трос ӧвӧл на. Адямиос участокъёсазы лыктыса, куара сёто, — шуиз В. Соломенников.

УД