Кызьы Кун Думаын интыосты люкылозы?
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Кун Думае быръёнъёсозь 1 арня кылиз. 9-тӥ куарусёнэ Выль политической технологиослэн центрзылэн ёзчиосыз кенешизы, кин уно куара люканы быгатоз.
«Республика» журналлэн валтӥсь редакторез Владимир Чепкасов:
— Мон малпасько, калыкмы стабильной политической югдур понна куаразэ сётоз, Кун Думае вань 4 парламентской партиос пырозы. Тужгес но трос мандатъёсыз луозы «Огъя Россиялэн», бӧрысь мынозы КПРФ, ЛДПР но «Справедливой Россия — патриоты — за правду». Россиысь пенсионеръёслэн партизы чупыресгес кариськиз ке, 5-тӥ партия луыны быгатоз. Дырзы вань на.
Ижкарысь Гуманитарной лицейлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез, историк, политолог Александр Юрпалов:
— Быръёнъёс пумысен пӧртэм адямиосын кенеши, соослэн малпанъёссы вылэ пыкъяськыса, таӵе йылпумъян лэсьтӥ. «Огъя Россия» партия куараослэсь 40 яке 45 процентсэ люкалоз, 300 пала мандат басьтоз. Оппозиционной партиосысь депутатъёслы Кун думаын интыос тазьы люкиськозы: КПРФ — 70 инты, ЛДПР — 40, «Справедливая Россия – патриоты – за правду» — 30. Быръёнъёсы кунамы улӥсь калык пӧлысь 50 процентэз лыктоз, дыр. Соин ик, пӧрме, мукет пичи партиослы интыосты тазьы люкылозы шуыса: «Яблоко» — 2 инты, «Родина» — 2 инты, «Коммунисты России» — 1 инты, «Справедливая Россия – патриоты – за правду» — 1 инты, «Партия Роста» — 1 инты, самовыдвиженецъёс — 2 инты. Тросэз экспертъёс верало, «Огъя Россия» сокем трос куара люканы быгатоз, малы ке шуоно быръён кампаниязы Россилэн Президентэз Владимир Путин пыриськиз. Мон соосын соглаш. Кызьы Кун думаысь интыосты люкылозы, пумозяз тодмо луоз быръёнъёс бере гинэ.
Удмурт Элькунысь Общественной палатаысь экономикаез, ужбергатонэз, услугаосъя удысэз но потребительской рынокез азинтонъя комиссилэн председателез Раиль Галиахметов:
— Россиын партийной списокъёсъя «Огъя Россия» куараослэсь 40 яке 45 процентсэ люкалоз, одномандатнойёссэ вадьсаса 70 процент луоз. Удмурт Элькунын но озьыгес ик луоз, дыр. КПРФ куараослэсь 15 процентсэ люкалоз, элькунамы — 20 процентсэ, ЛДПР отын но, татын но 10-12 процент люкалоз, «Справедливая Россия – патриоты – за правду» — 5 процент. 5-тӥ партия, мон малпамъя, уз луы. «Новые люди», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» партиослы Кун Думаын быдэн 1-3 инты висъяськоз.
УД
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