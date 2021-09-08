Кун Кенешысь этикая комиссия КПРФ-лэн пресс-конференцияз луэм учырез эскероз

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 8 сентября, 2021 10:06

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Со сярысь толон Кун Кенешлэн сессиез дыръя ивортӥз депутат Сергей Буторин.

Тодады вайытомы, 2-тӥ куарусёнэ КПРФ-лэн пресс-конференциез ортчиз. Отысь кужмысь уллязы Россиысь журналистъёслэсь союззылэсь ёзчизэ Илья Кузьминэз. Со ужрадэ аккредитация ортчемын, дырыз дыръя лыктэмын вал. Озьы ке но, конференция азьын сое уллязы, кызьы вера ачиз журналист, вӧсь но каризы. Со соку ик травматологие ветлӥз, полицие вазиськиз.

Та учырез Удмуртиысь журналистъёслэн союззылэн председателез Елена Капитоненко синйылтытэк ӧз кельты, эскеронъёсты йылаз-пумаз вуттыны кыл сётӥз.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 8 сентября, 2021 10:06
TAGS: журналистКун Кенешсоюз журналистов россиисоюз журналистов удмуртии
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