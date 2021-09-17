Кун Думаысь «Огъя Россия» фракцилэн кивалтӥсезлэн воштӥсез куаразэ сётӥз Ижысь 16 номеро школаын
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— Та нуналъёсы Россиын ортчо Кун Думае быръёнъёс. Кунмылэн парламентэзлы оскемын законъёсты кылдытон, бюджетэз юнматон, кунэз азинтонъя стратегиез быръён уж. Конституцие воштонъёсты пыртонъя референдумын калык мылкыдзэ вераз: парламентлы ватсаса полномочиос сётоно. Табере Кун Дума пыриське Россилэсь Правительствозэ кылдытонэ-юнматонэ, солэсь ужамзэ юнгес чакла. Нимаз интыосъя юнматэм депутатъёс пыр калык табере тодыны быгатэ, макем ӟеч ужало министерствоос. Соин ик котькуд адями куаразэ сётыны кулэ. Оскисько, калык куаразэ сётоз школаосты, нылпи садъёсты, эмъяськонниосты пуктон, сюресъёсты тупатон, гуртъёсты азинтон понна. Удмуртиез ӝутон-азинтон понна, — шуиз Андрей Исаев.
УД
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