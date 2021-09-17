Кун Думалэн выль отчамаз быръем депутатъёс чаклало нылпиосын семьяослы юрттэт сётонэз паськытатыны
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Россиысь нылпиослэн правооссыя уполномоченной Анна Кузнецова шуиз: нылпиосын семьяослы юрттэт сётонъя рос-прос система кылдытоно – пиналэз будэтыны юрттоно вордскем дырысеныз школаез йылпумъятозяз.
Пиналъёсын семьяослы юрттэт сётон радъямын ни. Кылсярысь, 2020-тӥ-2021-тӥ аръёсы нылпиосты будэтыны висъямын 1 триллион манет уксё. Юрттэт басьтӥзы миллионъёсын семьяос.
«Огъя Россия» фракцие выль быръем депутатъёс озьы ик басьтӥськозы социальной выплатаосты утён борды. Угось кунлэсь вуись пособиосты кредиторъёс, судъя приставъёс куто должникъёслэсь тыриськонъёссэс пытсаны. Выль быръем депутатъёс соосты утён сярысь закон кутозы,пособиосты должникъёслэсь уз талалэ. Талэсь азьвыл списать каремъёсыз берыктэмын луозы. Со сяна, должниклэн доходысьтыз уксёзэ тыриськонъёсызлы кутыку, солэн улыны тупатэм минимумлэсь ичигес уксёез кыльыны кулэ ӧвӧл.
УД
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