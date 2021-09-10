Россиысь Кун Думае келямын педофилъёсты вань улытозязы пытсэт сьӧрын возён сярысь законлы проект.

Соя азьло суд улэ шедьылэм мурт выльысь сантэмаз ке быдэ вуымтэ пиналъёсты, со пыраклы эриксэ ыштыны быгатоз. Таӵе ик кыл кутон чакламын йыртэмасьлы, со 2 яке тросгес пиналъёсты нырысьсэ эриктэмаз ке.

Законлы проект дасязы Кун Думаысь «Огъя Россия» фракциысь депутатъёс Павел Крашенинников но Александр Хинштейн, Федерацияя Кенешлэн вице-спикерез Андрей Турчак.

Выль законэз ӵектӥсьёс пусъё: нылпиосты сантэмасьёслы кыл кутон туж чурыт луыны кулэ. Али таӵе йыртэмасьёслэсь утемын 14 аресозь пиналъёс гинэ. Депутатъёс ӵекто нылпиосты быдэ вуытозязы чакланы но утьыны.

Со сяна, выль сямен эскерыса возьыны дэмлало пытсэт сьӧрысь потыса вуэмъёсты но. Нылпиез сантэмась муртэ общество но кун туж сак чакланы кулэ.

УД