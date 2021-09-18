Культурая юртъёс чеберско
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Шаерамы «Культура малой Родины» нацпроектъя гуртъёсын клубъёс выльдӥсько. Дэри ёросысь Подшивал но Ува ёросысь Поршур-Тукля гуртъёсын тупатъян ужъёс йылпумъяськизы ни.
Поршур-Тукляысь культурая юртын быдэсак воштӥзы выжъёссэ, укнооссэ, ӧсъёссэ. Озьы ик борддоръёс выльдӥськизы, пандусъёс кылдӥзы. Тупатъян ужъёслы оглом 2 миллион манет висъяськиз. Со сяна, гуртъёсты котыр ласянь азинтон кун программая электро езъёс, ву кошкон но шуныт сётон гумыос воштэмын. Залэ но кабинетъёсы мебель басьтэмын.
Нялтас вераса, Поршур-Тукляысь клубын улӥсьёс понна15 кружокъёс ужало, отчы 270 мурт ветлэ. Выльдэм культурая юртын ужрадъёс ортчытъяны эшшо шулдыргес луоз. Туэ татын сӧсыръёс понна «Шаг вперед» театральной академия ужзэ мытоз, солы Президентлэн фондысьтыз 343 сюрс манет грант басьтӥзы.
Озьы ик тодмантэм воштӥськиз Подшивал гуртысь культурая юрт. Выльдэм зал 202 муртлы чакламын. Небыт, югыт, чебер интыын концерт учкыны шулдыргес луоз.
УД
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