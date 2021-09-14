Культурая колледжез йылпумъясьёс армилэсь отсрочка басьтыны быгатозы.

Россилэн Президентэзлэн наукая но дышетонъя советэзлэн ёзчиез Елена Шмелёва ӵектэ дышетсконзэс вузын азьланьтыны мылкыд карись выпускникъёслы (колледжез йылпумъямъёслы) армилэсь отсрочка сётыны.

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Али колледжысь вузэ дышетскыны пырыку отсрочка быре. Творческой профессиез басьтэм муртъёслы, быдэс ар вис карыса, консерваторие пырыны секытгес ни.

— Тросэз университетъёс но оркестръёс та пумысен вазиськылӥзы, — вераз Елена Шмелёва, — валамон, адями арлэсь кема инструментэн ӧз ке шуды, быгатонлыкъёссэ ыштоз.

Ижысь культурая колледжез йылпумъям Максим Каракулов та ӵектонэн соглаш. Со, актёрлэсь шор образованизэ басьтыса, армие кошкиз.

— Весь потэ вал дышетсконме азьланьтэме, — вераз Максим Каракулов, — но монэ армие басьтӥзы. Ар ӵоже троссэ вунэтӥ. Милям ужамы арня но вис карыны уг яра. Соин ик, малпасько, та ӵектон улонэ пыӵаз ке, трослы капчигес луоз.

Поправка вуоно арысен ужаны быгатоз ни.

УД