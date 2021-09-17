Куара сётон участокъёсын нарушениос ӧй вал

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 17 сентября, 2021 17:37

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Кунамы быръён лэсьтон участокъёс 8 часын ужзэс мытӥзы. Наблюдательёслэн штабзы пусйиз, быръёнъёслэн нырысетӥ нуналаз Удмуртиысь участокъёсын нарушениос ӧз пумиське.

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  • Наблюдательёслэн центрзы толло нуналысен ужа, — вераз Удмуртилэн Общественной палатаезлэн председателез Рашид Хуснутдинов, — татчы вань мылкыд карисьёс быгато лыктыны учкыны, кызьы видеонаблюдение ужа. Туннэ центрмылэн пӧсь линияз 4 мурт жингыртӥз, ӵемысь адямиослэн тодэмзы потэ, кытын соослэн участоксы интыямын.
    Оглом быдэс Россиын но бадӟым нарушениос ӧй вал.
  • Ми адӟиськомы, кунмы быръёнъёслы ӟеч дасяськемын шуыса, — вераз сенатор, «Огъя Россия» партилэн Генсоветэзлэн секретарезлэн воштӥсез Сергей Перминов. — Туннэ быръёнъёслэн нырысетӥ нуналэз гинэ, но куаразэс уно адями сётӥз ни.
    Кун Думае быръёнъёс 17-тӥ-19-тӥ куарусёнэ ортчозы.
  • УД
Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 17 сентября, 2021 17:37
TAGS: Быръёнъёс
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