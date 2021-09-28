Коронавируслэн вӧлмеменыз нюръяськон понна шаерамы выль амалъёсты кутозы
Related Articles
Коронавируслэн вӧлмеменыз нюръяськонъя штаб 28-тӥ куарусёнэ кенешонэ люкаськылӥз.
Али Удмуртиын нуналлы быдэ 230 пала коронавирусэн висисьёс кылдо. Со сяна тросэз ОРВИ-ен курадӟо. Соин сэрен эмъясьёслы трос ужано луэ.
Али больницаосын COVID-лэсь эмъяське 3 142 мурт, буш койкаос 44 гинэ кылемын. 1-тӥ коньывуонысен Элкунысьтымы ветеранъёслэн госпиталязы 90, 1-тӥ городской больницаын 150 валес висъяны чаклаське на.
Кенешыса, штаб таӵе йылпумъянъёсы вуиз:
— 29-тӥ куарусёнысен фуд-кортъёс ужалозы вокзалъёсын но аэропортъёсын гинэ.
— 29-тӥ куарусёнысен ресторанъёсты, кафеосты, столовойёсты, буфетьёсты, баръёсты 50 процентлы гинэ тырмытыны яралоз. Нош ресторанын вань лыктэм калыклэн прививка пуктэмзы сярысь QR кодъёссы, ПЦР тестъёссы вань ке, та ограничение уз вӧлмы.
— 29-тӥ куарусёнысен вуз карон центръёсы пырыку температураез мерталозы, бадӟым температураен муртъёсты пырыны уз лэзе.
— 5-тӥ коньывуонысен спортъя ужрадъёсы, театръёсы, адӟытонъёсы, кинотеатръёсы прививка пуктэм яке ПЦР тест лэсьтэм муртъёсты гинэ лэзёзы.
УД
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment