Конструкор-оружейник Владимир Ярыгин быръёнъёсы пыриськиз

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 19 сентября, 2021 14:55

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Туннэ, 19-тӥ сентябре, Ижын улӥсьёс пусъё пыӵал тӥрлык поттӥсьёслэсь нуналзэс. Россиысь дано конструктор, Ижысь механической заводысь инженер-конструктор Владимир Ярыгин ӵукна ик сяська поныны ветлӥз ожын быремъёслэн синпелетсы азе, собере – Михаил Калашниковлэн, Дмитрий Устиновлэн бюстъёссы доры.

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Туннэ конструкторлы трос ужрадъёсы вуылоно на. Озьы ке но, со дыр шедьтӥз куразэ сётыны, Быръёнъёсъя участоке вуылыны.
— Быръёнъёс – со туж кулэ луись, туж ответственной уж, — шуиз конструктор, — Огласянь, со котькудмылэн правомы, мукет ласянь, ӵуказе нунал понна кыл кутонмы. Мон куараме сётӥсько республикамы мед азинскоз шуыса. Нош берло дыре шаерамы зэмзэ но трос лэсьтӥське: Ижын усьтӥськиз выльдэм библиотека, бассейн… Аслам удысэя ке верано, кутӥсько выль технологиос. Нош тужгес шумпотӥсько, заводъёсы егитъёс лыктыны кутскизы шуыса.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 19 сентября, 2021 14:55
TAGS: Быръёнъёс
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