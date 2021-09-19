Конструкор-оружейник Владимир Ярыгин быръёнъёсы пыриськиз

Туннэ, 19-тӥ сентябре, Ижын улӥсьёс пусъё пыӵал тӥрлык поттӥсьёслэсь нуналзэс. Россиысь дано конструктор, Ижысь механической заводысь инженер-конструктор Владимир Ярыгин ӵукна ик сяська поныны ветлӥз ожын быремъёслэн синпелетсы азе, собере – Михаил Калашниковлэн, Дмитрий Устиновлэн бюстъёссы доры.

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Туннэ конструкторлы трос ужрадъёсы вуылоно на. Озьы ке но, со дыр шедьтӥз куразэ сётыны, Быръёнъёсъя участоке вуылыны.

— Быръёнъёс – со туж кулэ луись, туж ответственной уж, — шуиз конструктор, — Огласянь, со котькудмылэн правомы, мукет ласянь, ӵуказе нунал понна кыл кутонмы. Мон куараме сётӥсько республикамы мед азинскоз шуыса. Нош берло дыре шаерамы зэмзэ но трос лэсьтӥське: Ижын усьтӥськиз выльдэм библиотека, бассейн… Аслам удысэя ке верано, кутӥсько выль технологиос. Нош тужгес шумпотӥсько, заводъёсы егитъёс лыктыны кутскизы шуыса.

УД