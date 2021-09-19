Камчатка улосын но Чукотка автономной округын йылпумъяськиз куара сётон

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 19 сентября, 2021 15:02

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Та улосъёсысь Быръёнъёсъя комиссиос куараосты лыдъяло.

Туспуктӥз Елена Сараматова


Камчатка улосын туннэ 18 часлы (Москва дыръя – 9 час ӵукна) куара сётонэ пыриськиз 38 процентэз калык. Нялтас вераса, 2016-тӥ арын вал 39,5 процент. Ужзэс йылпумъязы ни полуостровысь быръёнъёсъя 187 участокъёс. Камчатка улосын куаразэ сётӥз 90 сюрс адями.
Чукотка автономной округын явказы вал 54 процент (2016-тӥ арын вал 64,5 процент).Округын ужзэс радъязы быръёнъёсъя 55 участокъёс.
Россиысь Быръёнъёсъя валтӥсь комиссия ивортэмъя, Кун Думае быръёнъёсы огъя кунмыя пыриськиз 35,69 процентэз калык.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 19 сентября, 2021 15:02
TAGS: Быръёнъёс
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