Камчатка улосын но Чукотка автономной округын йылпумъяськиз куара сётон
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Та улосъёсысь Быръёнъёсъя комиссиос куараосты лыдъяло.
Камчатка улосын туннэ 18 часлы (Москва дыръя – 9 час ӵукна) куара сётонэ пыриськиз 38 процентэз калык. Нялтас вераса, 2016-тӥ арын вал 39,5 процент. Ужзэс йылпумъязы ни полуостровысь быръёнъёсъя 187 участокъёс. Камчатка улосын куаразэ сётӥз 90 сюрс адями.
Чукотка автономной округын явказы вал 54 процент (2016-тӥ арын вал 64,5 процент).Округын ужзэс радъязы быръёнъёсъя 55 участокъёс.
Россиысь Быръёнъёсъя валтӥсь комиссия ивортэмъя, Кун Думае быръёнъёсы огъя кунмыя пыриськиз 35,69 процентэз калык.
УД
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