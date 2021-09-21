Кун Думае быръёнъёс йылпумъяськизы. Явка 51,68 процент луиз. «Огъя Россия» партия азьлане потӥз ке но, 2016-тӥ арен ӵошатыса куараоссылэн лыдзы синӥз.

Туспуктӥз Максим Егоров

Федеральной паралментэ пырон понна партия куараослэсь 5 процентэзлэсь тросгес люканы кулэ. Азьло аръёсы ортчылэм бйръёнъёс возьматӥзы, со капчи ик ӧвӧл шуыса. Соин ик берло созывъёсын Кун Думаын 4 партия гинэ пукиз. Нош туэ «Огъя Россия», КПРФ, ЛДПР но «Справедливой Россия» борды итӥськиз «Новые люди» партия. Троссэ политологъёсты со паймытӥз. Со возьматэ, адямиослы выль партиос, выль ымныръёс кулэ ни шуыса, соин ик егит партиослы кураоссэс мыло-кыдо сёто.

Быръёнъёс бере, валаны луэ, калык политикаен золгес тунсыкъяськыны кутскиз шуыса. Калык куара сётыны гинэ ӧз лыкты, быръёнъёс азьын но кандидатъёсын пыр-поч тодматскыны выриз.

Куд-ог улосвлъёсын губернаторъёсты но бырйизы. Тунсыко, Хабаровскын калык ЛДПР партилэн ёзчиезлы Михаил Дегтярёвлы дурбасьтӥз шуыса. Нош оглом учконо ке, Кун Думае уноез куараоссэс хабаровскъёс сётӥзы КПРФ понна.

Туэ куара сётон участокъёсын 500 сюрслэсь трос наблюдательёс ужазы. Удмуртиын — 3 сюрс 678. Видеокамераосысь трансляция нуиськиз уй но, нунал но. Социальной сетьёсын но уно материалъёс интыяськизы.

Быръёнъёс 3 нунал ӵоже мынӥзы, соин ик тросгес мурт куаразэ сётыны лыктӥз.

УД