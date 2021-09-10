Ижысь 40-тӥ школаын мониторинг ортчиз
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9-тӥ куарусёнэ общественной мониторинглэн ёзчиосыз Ижысь 40-тӥ школае вуылӥзы. Тодады вайытомы, школаосты эскерыса ветло муниципал кылдэтъёсысь администрациослэн ёзчиоссы, анай-атайёслэн комитетъёссы, «Огъя Россия» фракциысь депутатъёс, Дышетонъя но наукая министерстволэн коллегиезлэн ёзчиосыз.
Дышетскон ар кутскон азьын Ижысь вань школаос эскеронъёсты ортчизы. 40-тӥ школа 2020-тӥ арын «Большой ремонт» проект улсын тупатъямын вал. Косметической ремонтэз анай-атайёс лэсьтыны юрттӥзы. Али школаын 730 нылпи дышетске. Школаын краеведениея урокъёс мыныло, «Слава Ижевского оружия» музейзы ужа.
Мониторинг эскериз классъёсты, актовой залэз, столовоез.
— Адӟиське школа анай-атайёсын ӟеч кусыпъёс возе шуыса, — вераз Йӧскалык политикая министр Лариса Буранова. – огъя команда нылпиос понна тросгес лэсьтыны быгатоз
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