Ижысь 40-тӥ школаын мониторинг ортчиз

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 10 сентября, 2021 18:57

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Туспуктӥз Максим Егоров
Туспуктӥз Максим Егоров

9-тӥ куарусёнэ общественной мониторинглэн ёзчиосыз Ижысь 40-тӥ школае вуылӥзы. Тодады вайытомы, школаосты эскерыса ветло муниципал кылдэтъёсысь администрациослэн ёзчиоссы, анай-атайёслэн комитетъёссы, «Огъя Россия» фракциысь депутатъёс, Дышетонъя но наукая министерстволэн коллегиезлэн ёзчиосыз.

Дышетскон ар кутскон азьын Ижысь вань школаос эскеронъёсты ортчизы. 40-тӥ школа 2020-тӥ арын «Большой ремонт» проект улсын тупатъямын вал. Косметической ремонтэз анай-атайёс лэсьтыны юрттӥзы. Али школаын 730 нылпи дышетске. Школаын краеведениея урокъёс мыныло, «Слава Ижевского оружия» музейзы ужа.

Мониторинг эскериз классъёсты, актовой залэз, столовоез.

— Адӟиське школа анай-атайёсын ӟеч кусыпъёс возе шуыса, — вераз Йӧскалык политикая министр Лариса Буранова. – огъя команда нылпиос понна тросгес лэсьтыны быгатоз

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 10 сентября, 2021 18:57
TAGS: мониторингШкола
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