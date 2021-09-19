Ижкарын Оружейниклэсь нуналзэ Ялан ӝуась тыл доры сяська поныса кутскизы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 19 сентября, 2021 12:51

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Ужрадэ пыриськизы Правительстволэн председателез Ярослав Семёнов, Ижкарысь механической заводысь валтӥсь инженер-конструктор Владимир Ярыгин, Михаил Калашниковлэн нылыз но фондэзлэн кивалтӥсез Елена Калашникова, Кун Думаысь депутат Андрей Исаев, Афганистанын, Чечняын ожмаськем ветеранъёс, военной огазеяськонъёслэн ёзчиосыз.

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Оружейниклэн нуналаз сиё-дано каро ож тӥрлыкез лэсьтӥсь конструкторъёсты, заводъёсын ужасьёсты. Сое кылдытыны Михаил Калашников ӵектӥз вал.

Ӝытазе Ижкарын Шор площадьын «Любэ» группалэн концертэз луоз. Отысен вань мылкыд карисьёслы ӵекто асьсэ вотэс бамъёсазы #Деньоружейника2021 хэштэген видео поттыны. Тужгес но усто видеоез лэсьтэм мурт Волгоградэ Мамаев курганэ ветлыны кузьым утоз.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 19 сентября, 2021 12:51
TAGS: оружейник
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