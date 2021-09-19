Егитъёс — 19-тӥ сентябре быръёнъёс сярысь

Туспуктӥз Максим Егоров

Анастасия Чернова, Можга ёросысь Бадӟым Уча гуртысь покчи классъёсты дышетӥсь:

— Малпасько, котькуд адями пыриськыны кулэ кунмылэсь азьлань улонзэ быръёнэ. Мон но палэнэ ӧй кыльы: куараме сётӥ Кун Думае депутатъёс, озьы ик Можга муниципал округмыя депутатъёс понна но. Мон покчи классъёсты дышетӥсько, ас вылам шӧдӥсько, макем бадӟым саклык висъяськыны кутскиз дышетон удыслы: ӝутӥсько выль школаос, выльдӥсько азьвыл пуктэмъёсыз, классэз нуись дышетӥсьсылы уждунзы борды ватсаса уксё тыриське. Ужаны мылкыд ик ӝутске. Азьланяз но тазьы ик бадӟым саклык мед висъяськысал дышетон удыслы. Ӵапак со понна ик мон куараме сётӥ.

Ольга Иванова, Пичи Пурга ёросысь Вуж Мӧнья гуртын улӥсь нылаш:

— Мон пичи дырысеным инвалид, урод кылӥсько, синъёсы но ляб адӟо. Куараме сётыны пятницае ик ветлӥ. Бюллетенез умойгес мед адӟом шуыса, эсьмаса, лупа сётӥзы. Ас вылам шӧдӥсько, мон кадь инвалидъёслы кун ласянь бадӟым саклык висъяське. Тани алигес вуиз 10 сюрс манет тыр юрттэт. Туж шумпотӥ, слуховой аппарат табере басьто. Азьланяз но, оскисько, калыклы тазьы ик юрттэт висъяськоз. Талы оскыса ик, куараме сётӥ.

Алёна Атеева, Ижкар:

— Мыным 30 арес но ӧвӧл на, но 3 нылпие ни. Вордскемын мон Дэри ёросын, но алигес Ижын ипотекаен квартира басьтӥм. Туж шумпотӥськом, ипотекамес пытсаны кунлэсь 450 сюрс манет висъяськоз, тыриськонмылэсь оглюкетсэ пытсаломы. Со сяна, нылпиосы понна 3 аресысен 7 арсеозь сётӥськись пособие басьтӥсько. Со милемлы туж бадӟым юрттэт. Куара сётыны туннэ быдэс семьяен ветлӥм. Шумпотӥсько, кунмылэсь азьлань улонзэ быръёнэ пыриськи шуыса.

Елена Никитина