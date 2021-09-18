Дэри ёросысь Ягул черкогуртын сюресъёс выльдэмын.
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Татын улӥсьёс пусъемъя, гуртлэн тусыз ик воштӥськиз.
Ягулысь 886 метр кузьда участок «Кышкыт луисьтэм но ӟеч сюресъёс проектъя» тупатъямын. Асфальт 2 полэс понэмын, сюрес урдсы мыд-мыд палтӥз векчи кӧльы вӧлдэмын, ву кошкон гумыос юнматэмын. Со сяна, калыклы пыдын ветлон сюрес но лэсьтэмын — кузьдалаез 910 метр. Тротуаръёсты ӝутыны гинэ дорожникъёслы 2 арня кулэ луиз. Табере адямиос ӝог ширтӥсь машинаослэсь кышкатэк фельдшер акушер пункт дорозь ортчыны быгатозы. Дэри куазен пыдъёссы но уз саптаське. Азьланяз та тротуар вылтӥ нылпиос школае дыртозы, сое черкогуртэ матысь дыре пуктыны чакламын.
— Ягулысь сюресъёсты али тодманы ик уг луы ни — сокем ваньмыз ӟеч лэсьтэмын. Вань куронъёсты подрядчикъёс быдэстӥзы. Табере татысь сюрес элькунысьтымы огез умоез лыдъяське, — вера шаерысьтымы «Общероссийский народный фронт» огазеяськонысь ёзчи Игорь Чепкасов.
Нялтас вераса, туэ нацпроектъя оглом 111 сюресъёс лэсьтэмын луозы, 72-ез — ёросъёсын. Туннэ ваньмаз сямен участокъёсын тупатъян ужъёс пӧзё.
УД
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