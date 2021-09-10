Дышетон удысын выль кат кутэмын

Школаослэн кулэ луыны воспитательной функциязы. Нылпиослэсь правооссэс утись Анна Кузнецовалэн таӵе ӵектонэзлы дурбасьтӥз Россилэн Президентэз Владимир Путин. Выль дышетскон арысен дышетон программаосын со чакламын луыны кулэ.

Со юрттӥз школаослы выль программаос малпаны, пиналъёслэсь быгатонлыкъёссэс будэтон понна планъёс кылдытыны. Удмуртиысь дышетонъя но наукая министерство вераз, выль программаосын 15-тӥ сентябрьысен школаослэн сайтъёсазы тодматскыны луоз.

— Воспитательной функция школаосын котьку но вал, — вераз Ольга Авдеева, — но катъёсын со али гинэ юнматӥськиз.

УД