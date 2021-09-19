Дальний Востокын Кун Думае быръёнъёс бадӟым нарушениостэк ортчизы
Related Articles
Дальний Востокын быръёнъёс йылпумъяськизы ни. Али отын куараосты лыдъяло.
Участокъёсын 20 сюрслэсь трос наблюдательёс ужазы. Пӧлазы вал мукет кунъёсысь муртъёс но. Котькуд улосвылын наблюденилэн штабъёсыз ужазы, отын видеокамераосысь трансляциосты учкыны луэ вал. Бадӟым нарушениос шедьтэмын ӧй вал.
Калык Кун Думае гинэ депутатъёсты ӧз бырйы, улосвыл парламентъёсы но. Нош Хабаровскын выль губернатор понна куара сётӥзы.
— Быръёнъёс умой ортчизы, нарушениос ӧй вал, куара сётон законъя мынӥз, — вераз Хабаровск крайысь Избирательной комиссилэн председателез Денис Кузьменко.
Вань участокъёсын коронавируслэн вӧлмеменыз нюръяськизы: адямиослэсь температураоссэс мерттазы, перчаткиос, маска но ручка сётъязы.
Нош Удмуртиын куара сётон азьланьтӥське на. ЦИК-лэн ивортэмезъя, Россиын явка 35 процентлэсь бадӟым.
УД
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment