Гурт возёсъя академилэсь юртсэ граффити чеберъялоз

Приволжск федерал округысь «ФормАрт» фестиваль стрит-артлы сӥземын. Туэ отчы Удмуртиысь 9 мурт пыриськиз.

Сое ортчытыны ӵектӥз Россиысь Президентлэн Приволжск федерал округъя оскем муртэз Игорь Комаров, радъя Приволжск федерал округысь гражданской обществоез азинтыны юрттӥсь фонд.

Туспуктэм академилэн «ВКонтакте» бамысьтыз

Фестиваль юрттэ егит муртъёслы асьсэ быгатонлыкъёссэс шараяны, городысь ульчаосты чеберъяны. Туэ форум улсын суредаськисьёслы дэмлазы малпаськыны, кыӵе вуоно улонмы луоз.

Али Иван Жижинлэн «Основание Ижевска в другой солнечной системе» проектэз улонэ пыӵа. Со Ижысь гурт возёсъя академилэсь юртсэ чеберъялоз. Берло вань пӧрмем ужъёс интыяськозы фестивальлэн сайтаз, вормисез быръён понна куара сётон ялэмын луоз.

УД