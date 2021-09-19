Главалэн но Правительстволэн администрациенызы кивалтӥсь Сергей Смирнов семьяеныз ӵош куаразэ сётӥз
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Главалэн но Правительстволэн администрациенызы кивалтӥсь Сергей Смирнов куаразэ сётыны кузпалыныз ӵош ветлӥз. Со пусйиз, быръёнъёс огсыр мыно.
— Туэ Удмуртиын улӥсьёс быръёнъёсы мыло-кыдо пырисько. Ваньмыз огсыр азинске. Зэм, куд-ог участокъёсын вань чыры-пыры умойтэм учыръёс. Но соосъя ужало наблюдательёс но Быръёнъёсъя комиссия.
Кивалтӥсь пусйиз, 3 нунал ӵоже куара сётэм бере депутатэ шедьыны кулэ зэмос азьветлӥсьёс — соос, кин федеральной кивалтӥсьёс азьын быгатоз республикамылэсь кулэяськонъёссэ вераны, ватсаса коньдон кыскыны школаос но нылпи садъёс пуктыны, сюресъёс лэсьтыны.
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