Главалэн но Правительстволэн администрациенызы кивалтӥсь Сергей Смирнов семьяеныз ӵош куаразэ сётӥз

Главалэн но Правительстволэн администрациенызы кивалтӥсь Сергей Смирнов куаразэ сётыны кузпалыныз ӵош ветлӥз. Со пусйиз, быръёнъёс огсыр мыно.

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— Туэ Удмуртиын улӥсьёс быръёнъёсы мыло-кыдо пырисько. Ваньмыз огсыр азинске. Зэм, куд-ог участокъёсын вань чыры-пыры умойтэм учыръёс. Но соосъя ужало наблюдательёс но Быръёнъёсъя комиссия.

Кивалтӥсь пусйиз, 3 нунал ӵоже куара сётэм бере депутатэ шедьыны кулэ зэмос азьветлӥсьёс — соос, кин федеральной кивалтӥсьёс азьын быгатоз республикамылэсь кулэяськонъёссэ вераны, ватсаса коньдон кыскыны школаос но нылпи садъёс пуктыны, сюресъёс лэсьтыны.