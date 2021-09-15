В. Путин: «Огъя Россия» кунмес азинтон понна трос ужа

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 15 сентября, 2021 12:52

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— Кунмес азинтон понна «Огъя Россия» трос ужа, — вераз Россилэн Президентэз Владимир Путин партилэн кивалтӥсьёсыныз пумиськылыкуз, — партилэн ӵектосъёсыз юрттӥзы социальной удысэз азинтыны, экономикамес юнматыны. Тросэз проектъёс калыклэн вазиськонъёсыз бере кылдӥзы.

Владимир Путин нимысьтыз пусйиз партилэсь пенсионеръёслы, нылпиосын семьяослы, военнойёслы, полицейскойёслы юрттэт сётон бордын ужамзэ. Со сяна со газификациен, школаосты тупатъянэн, куашкан калэ вуись коркаосын улӥсьёслы выль сэрег утчанэн герӟаськем программаос кылдытӥз.

— Парламент но правительство ваче ужаны кулэ, — вераз Владимир Путина, — соку ӟеч емышъёс кисьмалозы. Одӥг бадӟым команда кадь ужано.

Сергей Захаров

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 15 сентября, 2021 12:52
TAGS: единая россияОгъя РоссияПутин
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