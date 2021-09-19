Вуоно арняе Удмуртиын театральной сезон усьтӥськоз

24-тӥ-25-тӥ куарусёнэ Драмая ӟуч театрын возьматозы Василий Шукшинлэн веросъёсызъя кылдытэм «Чудики» спектаклез, режиссёрез – Яков Ломкин. Спектакле 9 верос пыриз: «Чудик», «Степкина любовь», «Операция Ефима Пьяных», «Критики», «Мой зять украл машину дров», «Материнское сердце», «Танцующий Шива», «Бессовестные», «Чередниченко и цирк».

Нош Йӧскалык театре куноос – Оренбургысь бигеръёслэн театрысьтызы артистъёс – вуозы. 24-тӥ-26-тӥ куарусёнэ соос 3 спектакльзэс возьматозы. «Жизнь моя песней звучала в народе…» крезьгуро композиция вералоз Совето Союзлэн Героезлэн, Ленинской премилэн лауреатэзлэн Муса Джалильлэн улонэз, творчествоез сярысь. «Аршин-Аршин Мал Сатам!» комедилэсь сюжетсэ режиссёр Узеир Гаджибеков улонысь басьтӥз. Шундыӝужан палъёсын нылъёсты анай-атайёслэн мылкыдзыя кышное сёто. Картъёссы ӵемысь соосты сюанысен нырысьсэ адӟо. Нош егит купец Гаскар сюан азьын вуоно кузпалзэ адӟыны выре. «Петин день рождения» выжыкыл егит учкисьёсты тодматоз сюрес вылтӥ ветлон правилоосын.

1-тӥ-10-тӥ коньывуонэ Йӧскалык театрмы пыриськоз калык куспо SOLO театральной фестивале. 2-тӥ коньывуонэ Москваын артист, сценарист но режиссёр Максим Григорьев шудоз «Чёртова яма» (16+) спектакльзэ.

Удмуртиысь Мунё театрын 2-тӥ коньывуонэ Ульф Старклэн «Чудаки и зануды» книгаезъя дасям спектаклез возьматозы. Со вера анаезлэсь, шуг-секытъёслэсь пегӟем 12 аресъём нылаш сярысь.

Нош Операя но балетъя театрын сезонэз усьтоз «Дон Кихот» спектаклен. Сое 3-тӥ коньывуонэ возьматозы

Филармониын «Арсенал-Бэнд» оркестр учкисьёслы выль программа дасяз. Отын чузъяськозы тодмо рок, блюз гуръёс.

Нош фольклоръя «Айкай» театр сезонзэ усьтоз Россиысь дано, Удмуртиысь калык артисткалэн Светлана Смагиналэн концертэныз. Со ортчоз 21-тӥ коньывуонэ.

УД