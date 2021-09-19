Быръёнъёс быризы: Удмуртиын куараосты лыдъяны ӧдъязы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 19 сентября, 2021 20:30

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Туннэ 20 часын Удмуртиысь вань 1 сюрс 172 куара сётон участокъёс пытсаськизы. Али наблюдательёс эскеро, кызьы куараосты лыдъяло

Туспуктӥз Елена Сараматова

ЦИК-лэн ивортэмезъя 18 часлы Элькунамы куара сётӥзы 44,51 процент бырйисьёс. Удмуртилэн округаз – 45,39 процент, Ижкарлэн округаез – 43,71 процент.

Наблюдательёслэн корпусазы трос жингыртӥсьёс вал, кылсярысь 3/15 участокын телефонзы уг ужа вал, кышномурт ӧз быгаты ужасьёсты дораз ӧтьыны куаразэ сётон понна.

— 30/40 участоке пиосмурт куаразэ сётыны лыктӥз но списокъёсысь мултэс адямиез – Беларусьын улӥсь сестразэ адӟиз, заявление гожтӥз – вераз Общественной палаталэн председателез Рашид Хуснутдинов.

— Адямиос улон интызэс вошто ке, ӵемысь улон интызы сярысь регистрацизэс янгышъёсын лэсьто, сои ник таӵе учыръёс пумиськыло, — вераз ЦИК-лэн председателез Вениамин Соломенников.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 19 сентября, 2021 20:30
TAGS: Быръёнъёс
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