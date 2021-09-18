Быръёнъёсы празднике кадь лыкто

Кун Думалэн выль ӧтчамаз быръёнъёсы калык мыло-кыдо пыриське. Адямиос сое 3 нунал ӵоже куара сётэменызы гинэ тодазы уз вае — участокъёсысь сюлэмез шунтӥсь учыръёс лачак кылӥсько.

Туспуктэм: Поршур-Тукля СДК

Эгралась ужысь ветеран Зоя Семёнова быръёнъёсы котьку празднике кадь лыктэ, котьку чебер пӧрмытскыса. Туэ но удмурт дэрем дӥсяса вуэм. Нош Ува ёросысь Поршур-Тукля гуртын улӥсьёс маскарад дӥсен ик куаразэс сётыны дэмен лыктӥзы. Шулдыръяськеммы но калыкез шулдыртэммы потӥз, пе. Нош Грак но Кизнер ёросысь участокъёсын адямиослы зэмос концерт возьматӥзы культурая юртъёсын ужасьёс. Со сяна, пусъем ёросъёсысь 22/23 но 15/01 номеро участокъёсын гуртоослэсь мылкыдъёссэс ӝутӥз Ижысь кун Филармониысь «Танок» ансамбльысь артистъёс — быръён нуналъёсы соос концертъёсын шаертӥмы ортчо.

Зэм, котькытын концертэн йырин ӧвӧл. Шаркан ёросысь Эмилия но Николай Стрелков кузпалъёс фермаын ужало, кыксы но скал кыско. Пудо котырысь ваньмыны уг луы, но вис кылдыку, дыртыса ик куарамес сётыны вуимы, шуо. Соос одӥг быръёнъёсты но уг кельто.

УД