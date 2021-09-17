Быръёнъёсын вань участокъёс коронавирусэз быдтӥсь суретъёсын пазямын

Кун Думае быръёнъёс ортчо 3 нунал ӵоже — участокъёсы калык медаз тымиськы, чер медаз вӧлмы. Вань участокъёсын бырйисьёслэсь температуразэс мертало, киоссэс антисептикен пазяло, маскаос, перчаткиос, ручка сёто.

Туспуктӥз Элина Кумачёва



— Ми та куронъёсты сак чакласьком. Со сяна, участковой комиссиысьтымы вань ёзчиос коронавируслэсь вакцина пуктылэмын, — шуэ Якшур-Бӧдьяысь 33/21 номеро участковой комиссилэн кивалтӥсез Галина Агафонова.

— Нош милям участокамы лыктӥсьёсты адресъёссыя люкылӥмы: одӥгъёсыз паллянэ мыно, мукетъёсыз — бур пала. Ог-огенызы медаз пумиськылэ, калык трос медаз люкаськы. Нимаз ручка но сёто — чер медаз паласькы. Куара сётыны, черлэсь утиськыны ӟеч условиос кылдытэмын, котькудӥзлы куаразэ гинэ сётыны кылиз на, — шуиз Ижын улӥсь Надежда Имполитова.

— Пятницае ик куараме сётоно кариськи — шутэтскон нуналъёсы уг ваньмы угось. Участокъёсын коронавируслэсь утиськонъя куронъёс ӟеч быдэсъясько: киосме спиртэн пазязы, перчаткиос сётӥзы, ымныр вылам маска дӥсяй, нимаз ручка но сётӥзы на. Калыклэн тазалыкез сярысь сюлмаськон — со туж умой, — мылкыдзэ вераз элькунысьтымы Общественной палаталэн ёзчиез, Отходъёсты переработать каронъя улос ассоциацилэн кивалтӥсез Сергей Пермяков.

УД