Быръёнъёсъя 1 сюрс 172 участокъёсын кыкетӥ нуналзэ уж пӧзе

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 18 сентября, 2021 11:22

Related Articles

18-тӥ сентябре шаерысьтымы быръёнъёсъя 1 сюрс 172 участокъёс 8 часын ик усьтӥськизы. Кутскиз куара сётон кыкетӥез нунал.

Туспуктӥз Елена Сараматова

ЦИК-лэн ивортэмезъя, толон, 17-тӥ сентябре, шаерамы 15,28 процентэз избирательёс куаразэс сётӥзы. 33 номеро Удмуртской одномандатной округъя явка 15, 99 процент. Округын куаразэ сётӥз 88664 адями. Нош 34 номеро Ижевской округын явка 15,01 процент вал. Татын куаразэ сётӥз 91436 адями.

Нырысетӥ нуналаз ик быръёнъёсы пыриськиз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов, Иж городлэн йырыз Олег Бекмеметьев, Кун Думаысь депутат Андрей Исаев, Иж город Думалэн тӧроезлэн воштӥсез Олег Гарин но ёросъёслэн йыръёссы.

Тодады вайытӥськом, городъёсын бырйисьёс кык бюллетенья куара сёто. Нырысетӥяз – партия понна, кыкетӥяз – одномандатник понна. Удмуртской округъя 9 кандидат мынэ, Ижевской округъя – 11. Нош гуртын улӥсьёслы ватсаса эшшо кык бюллетень сётӥське, угось 25 ёросын бырйисько муниципал округъёслэн кенешъёсазы депутатъёс.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 18 сентября, 2021 11:22
TAGS: Быръёнъёс
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<