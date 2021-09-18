Быръёнъёсъя 1 сюрс 172 участокъёсын кыкетӥ нуналзэ уж пӧзе
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18-тӥ сентябре шаерысьтымы быръёнъёсъя 1 сюрс 172 участокъёс 8 часын ик усьтӥськизы. Кутскиз куара сётон кыкетӥез нунал.
ЦИК-лэн ивортэмезъя, толон, 17-тӥ сентябре, шаерамы 15,28 процентэз избирательёс куаразэс сётӥзы. 33 номеро Удмуртской одномандатной округъя явка 15, 99 процент. Округын куаразэ сётӥз 88664 адями. Нош 34 номеро Ижевской округын явка 15,01 процент вал. Татын куаразэ сётӥз 91436 адями.
Нырысетӥ нуналаз ик быръёнъёсы пыриськиз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов, Иж городлэн йырыз Олег Бекмеметьев, Кун Думаысь депутат Андрей Исаев, Иж город Думалэн тӧроезлэн воштӥсез Олег Гарин но ёросъёслэн йыръёссы.
Тодады вайытӥськом, городъёсын бырйисьёс кык бюллетенья куара сёто. Нырысетӥяз – партия понна, кыкетӥяз – одномандатник понна. Удмуртской округъя 9 кандидат мынэ, Ижевской округъя – 11. Нош гуртын улӥсьёслы ватсаса эшшо кык бюллетень сётӥське, угось 25 ёросын бырйисько муниципал округъёслэн кенешъёсазы депутатъёс.
УД
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