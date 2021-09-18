Быръёнъёсъя участокъёсын, наблюдательёс сяна, югдурез чаклало камераос
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Кызьы ортчо Кун Думалэн выль ӧтчамаз быръёнъёс — чакласа возё Удмуртиысь Общественной палаталэсь быръем наблюдательёс. Со понна вань условиос кылдытэмын.
Удмуртиысь Общественной палаталэн кивалтӥсез Рашит Хуснутдинов журналистъёслы ивортӥз, кызьы радъяське быръёнъёслэн 2-тӥ нуналзы:
— Туннэ наблюдательёсмы ужзэс азинтӥзы. Мар луэ быръёнъёсъя участокъёсын, ваньзэ адӟытэ камера. Асьмеос но Ижысь Первомайской, Устиновской, Индустриальной но Октябрьской ёросъёсысь участокъёсы поталлямы, учкимы кызьы куара сётон ортче. Вераны луэ: быръёнъёс огсыр радъясько. Пӧсь телефонэ жингыртыло ик. Туннэ нуналлы 8 вазиськон вуиз ни. Но со ӝожтӥськонъёс ӧвӧл — жингыртӥсьёс ӵемысь юало, кытын соос куара сётыны быгато шуыса.
Бордаз итӥськиз Виталий Сухоруков, элькунысьтымы Общественной палаталэн ёзчиез:
— Та быръёнъёслэн быдэс кунмылы дунзы бадӟым. Соин ик соос огсыр но гань-гань ортчыны кулэ. Со понна участокъёсын ужало югдурез утисьёс, соос йыртӥян ужъёс медам луэ шуыса чаклало, законэз тӥясьёсты эскеро. Лыдъясько, асьмеос умой дасяськемын, кышкытлыклэсь утиськонъя ваньмыз лэсьтэмын, калык капчи мылкыдын куаразэ сётыны мед лыктоз шуыса. Оскисько, быръёнъёс ӵуказе но тазьы ик огсыр ортчозы шуыса.
Россиысь юристъёслэн ассоциацизылэн шаерысьтымы аппаратэныз кивалтӥсь Наталья Машинникова будэтӥз:
— Куара сётон туэ рос-прос радъямын. Ваньмыз син азьын. Котькуд участокын уен нуналэн котыр ужало камераос. Ялан мониторинг ортчытӥськомы. Общественной наблюденилэн штабаз котькуд мылкыд карись лыктыны но камераосты учкыны быгатэ. Вань записьёс архиве кылё. Валантэмгес учыръёс дыръя ваньзэ вылысь бергатыны луэ. Кӧня ке мурт тунсыкъяськыса ветлӥз штаблэсь ужамзэ учкыны, камераосты эскерыны. Нокинлэсь номыр ватэмын ӧвӧл.
Елена Сараматова
Туспуктӥз автор
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