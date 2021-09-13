Борис Максимович СЕМЁНОВ: дорлэсь умой инты ӧвӧл.

Борис Максимович СЕМЁНОВ — Россиысь кунгожсьӧр ужпумъёсъя министерствоысь (МИД-ысь) старший советник. Дипломат луыса 16 ар ужаз кунгож сьӧрын — Вьетнамын, Пакистанын, Китайын, Израильын. Вуылӥз 50 кунъёсы. Вьетнамлэн но Китайлэн кусыпъёссылы сӥзем кандидат уж гожтӥз. Удмуртэн сяна, эркын вераське ӟуч, пор, англи, вьетнам, француз кылъёсын.

Борис Семёнов. Туспуктэмез Максим Егоровлэн

Берпуметӥ уйлэн нылпиез

— Мон вордӥськи Алнаш ёросысь Варали гуртын. Анае Анастасия Семёновна милемыз агаеным огназ будэтӥз. Соос атаен война бере кузпалъяськизы, Геннадий агае вордскиз 1947-тӥ арын, мон — 1951-тӥ арын. Мон — берпуметӥ уйлэн нылпиез. Атай кыӵе ке муген дорысь кошкем но ӧз ни берытскы. Анай соку уг но тод на вылэм секытэн луэмзэ.

Азьло коркан обойёс ӧй вал. Милям но борддоръёсмы газетэн лякылэмын вал. Анаелэн агаез, ӵужмуртэ Николай Семёнов (дышетӥсь, шаерчи, Алнаш ёрослэн дано муртэз) «Правда» газетэз басьяз. Озьы мон ас поннам лыдӟиськыны дыши. Анае грамотной кышномурт вал. Ӵужмуртэ, Удмурт пединститутэз йылпумъяса, быдэс улонзэ дышетӥсьын ужаз. Со монэ трос лыдӟиськыны но ударениез шонер пуктылыны (бӧрдон калэ вуылӥ) дышетӥз. Семьяямы ваньмы 4 кылэз тодӥськомы вал: пор, удмурт, ӟуч, бигер. Атаелэн ӵыжы-выжыосыз но визьмоесь вал. Кылсярысь, агаез Георгий Васильев, военной фельдшер, Алнаш ёрослэн дано муртэз.

Школае мынӥ, туж мынэме потыса. 1-тӥ куарусёнэ лыктӥ но шуо: тон пичи на, ум басьтэ. Бӧрдыса бертӥ, ӵужае мынӥз но сюлвориз дышетӥсез — Илья Павлович Радыгинэз. Эскерон вылысь кутӥзы, ӧз ке, пе, быгаты, вуоно аре лыктоз. Быгатӥ.

Покчи классъёсын гинэ огпол «2» басьтэме вань. Груша суреданы косӥзы но мон сое син азям пуктыны ӧй быгаты…

3-тӥ классын мон отличник вал ни. Вандэмоысь школаын дышетскыкум ай, 6-тӥ классын, бадӟым бордгазет лэсьтӥ. Со сӥземын вал 1960-тӥ аръёсы Африкаысь колониосты мозмытонлы но выль кунъёс кылдонлы. 9-тӥ классын гожтӥськи «Правда» газетлы, калыккуспо ужпумъёсын тунсыкъяськонэ эшшо йылӥз. Отын ЦК-лэн решениосыз печатласькизы, озьы, странаын мар луэ, умой тодылӥ.

Тегусигальпаез тодӥз

— МГИМО сярысь мыным вераз ӵужмуртэ. Николай Семёнов армия бере отчы пырыны медэ вылэм, но ӟуч кылъя экзамензэ ляб сётэм. Со ик ӵектӥз: ойдо МГИМО-е гожтэт лэзём, тодом, кыӵе экзаменъёс но ку сётыны кулэ. Гожтӥмы. Милемлы вуиз валэктон.

Пичи Борис (анаезлэн алвылаз), агаез, ӵужапаез но ӵужмуртэз. 1953-тӥ ар. Туспуктэм басьтэмын Б.Семёновлэн архивысьтыз.

Мон 10 классэз зарни медален йылпумъяй. Школаын экзаменъёсме азьлапал ик сётӥ, малы ке шуоно МГИМО-ын экзаменъёс 5-тӥ июле кутско ни вал. Гужемзэ колхозын ужай. 1967-тӥ арын гуртэ электроезъёс кыскыны ӧдъязы. Мон мукетъёсын ӵош юбо пуктылӥ. 80 манет уждун сётӥзы. Мама шуиз: выпускной ӝытлы аслыд костюм басьтод. Мон номыр ӧй вера. Ӵапак со коньдонэн Москвае кошки. Озьы анай но, мон но выпускное мынытэк кылим. Москвае нокинлы вератэк шонтӥ. Пырыны ӧй быгаты ке, аслым гинэ возьыт мед луоз шуыса. Можгае вуи, 9 манетэн самой дунтэм билет басьтӥ. Номыр ӧй сиы, ӧй юы, поездлэн 3-тӥ ӝажыяз мынӥ. Москвае вуи, вузлэсь адрессэ тодӥсько вал. Куриськон сётыны 3 час кылемын на вал. Милиционерлэсь юай, кызьы шедьтоно МГИМО-ез. Дӥсяськеме начар вал, соин, лэся, институтын ужась шорам паймыса учкиз: тӥ оскиськоды-а, татчы пырыны быгатоды шуыса?

Мон медалист вал бере, 4 экзамен пӧлысь 2-сэ гинэ сётӥ. Нырысетӥ экзамен вал кунгожсьӧр кыл, 2-тӥез — история. Мыным «5» пуктӥзы. Школаын дышетӥсьёсы умоесь вал. Немец кылын визьнодаз Александра Кузьминична Изместьева, со ГДР-е вуылэмын вал.

Москваын экзаменлэсь азьло ай милемды люказы но трос пӧртэм юанъёс сётъязы. Кылсярысь, огез юан вал Гондурас кунлэн шоркарез сярысь. Мон сое тодӥсько вал — Тегусигальпа. Кытысь тодӥсько вал Тегусигальпаез? Тау шуоно географиен дышетӥселы Анна Григорьевна Клюкиналы. Урок кутскон азьын со доска вылэ карта оше но шуэ вал: туннэ дуннеетӥ котыръяськом. Кытын Лабрадор полуостров, нош кытын Апеннинскоез?.. Котькуд урок озьы кутскылӥз. Малы али озьы школаын уг дышето, ӧйтӧд.

Бертӥ нош ик поездын 9 манетъем билетэн, 3-тӥ ӝажыын. Доре вуи ни уйин. Анай ыштэм ни вылэм. Ӵукнаяз верай ини, Москвае дышетскыны пыри шуыса. Пыри бере, анай ӧз тышкаськы.

Светлана но Борис Семёновъёс Россилэн Пекинысь посольствояз военной атташеен. 2004-тӥ ар.

Туспуктэм басьтэмын Б.Семёновлэн архивысьтыз.

Война

— Дышетскон ар кутскон азьын котькуд студентэн нимысьтыз кенешизы. Мыным деканатын шуизы: тон дышетод француз но араб кылъёсты. Но сентябре преподаватель шуиз: Семёнов француз-вьетнам группаын дышетскоз. Мон ӧй пумитъяськы. Кӧня ке ар ортчыса гинэ, тодӥ: та группаын дышетскыны кулэ вылэм мукет пи. Но солэн атаез — бадӟым кивалтӥсь, пиезлэсь группазэ воштыны курем. Вьетнамын война мынэ вал ук соку. Соин ик аслэсьтыз пизэ выжтыны курем француз-араб группае, нош монэ отысь поттӥзы француз-вьетнам группае.

Дышетскон туж ик капчи ӧй вал. Котькуд нунал 2 час дышетӥськод вьетнам кылэз, арняяз 3 нунал — француз кылэз. Уйшор берозь пукисько вал читальной залын вьетнам кылэз дышетыса, со туж крезьгуро. Нырысетӥ экзаменме гинэ «4»-лы сётӥ — дуннеысь производственной кужымъёсты интыян дисциплиная. Мукет сессиосты «5»-лы сёткай ни. Секыт йӧтӥз нырысетӥ араз. Стипендия 35 манет гинэ вал. Вылаз ик, со аре мынам агае Москваысь Гнесинъёс нимо институтэ пыриз. Анайлы туж секыт вал ке но, милемлы быдэн 10 манет лэзьяны тыршиз. 2-тӥ курсысен стипендие 55 манет луиз, нош 3-тӥ курсын мыным, умой дышетскемме лыдэ басьтыса, Ленинской стипендия (100 манет) тырыны кутскизы. Со дырысен анайлэсь уксёзэ мон ӧй ни кутылы.

5-тӥ курсысен (1972-тӥ арын) монэ но эшшо 3 студентэз Вьетнаме командировкае келязы ни. 5 толэзь ӵоже стажировка ортчимы Совето Союзлэн Вьетнамысь посольствояз. Отчы лобимы 26 час ӵоже. Лаосэ вуим но пеймытозь аэропортын пуким. Шуизы: возьмано, али американской самолётъёс пуштытъяло уйпал Вьетнамез. Тропикъёсын чутрак пеймыт луэ. Ми 6 час возьмамы, шуак пеймыт лэзиськиз но, лобӟимы ни Вьетнамлэн шоркараз — Ханое. Вьетнамысь войнаез мон адӟи ай ас синъёсыным. Ханойын, милям посольствомылэсь 1,5 иськемын, американской бомбардировщик В-52 быдэс урамез сюен ӵошкатӥз. Таӵе самолёт снарядъёс куя ке, 55 метр пасьталаын но 2,5 иськем кузьдалаын номыр улэп уг ни кыльы, ваньмыз выж лёгет кадь луэ, ӵоктаське-быре. Кышкыт суред! Но егит дыръя уд валаськы, тонэ но виыны быгатозы шуыса.

Адями кужмо визьмыныз

— Дышетсконме йылпумъяй 1973-тӥ арын. Дипломам гожтэмын: специалист-международник, Шундыӝужан странаосъя референт. Ужаны кутски Кунгожсьӧр ужпумъёсъя министерствоын Лымшор но Шундыӝужан Азия отделын. Вьетнамын мон ужай 5 ар пала, но мыным мӧзмыт потыны кутскиз. Одӥг интыын кема пукыны уг яра, лыдъяй мон. Куриськи мукет кунэ. МИД ыстӥз Пакистанэ. Татын ужай 1989-тӥ-1994-тӥ аръёсы. Афганистанын со­ку гинэ война дугдӥз вал. Исламабадын трос вал Афганистанысь пегӟем адямиос. Капчи ӧй вал, но тунсыко.

Посольствоын ужась адями (атташе-а, нырысетӥ секретарь-а, советник-а тон) ӝог малпаськыны быгатыны кулэ. Мынам ужан нуналэ кутске вал газет лыдӟон бордысен. Собере мукет дипломатъёсын пумиськонъёсты радъян-кенешон, странаысь кивалтӥсьёсын эшлыко кусыпъёс тупатон. Секыт вал кризисъёс дыръя. Шуом, власть воштӥськиз, тон вакчи дыр куспын люканы кулэ ивор: тодыны-валаны, кыӵе адями, партия кунэз табере валтэ, кыӵе ужпумъёс ас азяз пуктэ но кытчы вуттозы яке кызьы воштӥськозы таин валче Россиен кусыпъёс. Собере ваньзэ ивортыны МИД-э кулэ вал.

Вьетнамысь куноосын — Москваын. Борис Семёнов — переводчик. 1970-тӥ ар.

Туспуктэм басьтэмын Б.Семёновлэн архивысьтыз.

Кыӵе луыны кулэ дипломат? Валамон ини, патриот, тон отын аслэсьтыд странадэ но калыктэ утиськод. Патриотизм тон пушкын улыны, тон соин шоканы кулэ. Кужмо дипломатлы йырвизь кулэ на. Ӧрӟи бурдыныз кужмо ке, адями — визьмыныз. Соин ик нырысетӥ интые пуктӥсько визьлыкез. Мон трос кивалтӥсьёсын ужамын, кунмылэсь сюрессэ эскеремын. Уноез кивалтӥсьёс страназэс гажало, ярато, но со уг утьы соосты янгышъёслэсь. Калыккуспо кусыпъёсты валасьтэм кивалтӥсьёсын йырин кун туж трос курадӟоно луэ. Тани

Н. Хрущёв но М. Горбачёв кивалтон аръёсты басьтоно ке, мукет странаосын кусыпъёс туж уродэсь, трос янгышъёс лэсьтэмын вал. Н. Хрущёв дыръя Карибский кризис луиз. М. Горбачёв дышетскемезъя юрист вал, нош Шундыпуксён палась кивалтӥсьёсын огкыл гожтыкуз, янгыш лэсьтӥз. Европаысь советской войскоосты поттыкузы, кагаз вылэ гожтыса ӧз юнматы, Шундыпуксён палась кунъёс НАТО-лэсь объектъёссэ

странамылы матэ уз вае шуыса. Соос «ум» шуизы, пе. Визьмо политик сыӵе луыны кулэ ӧвӧл. В. Путин та ласянь — кужмо адями. Странаез валтыны кулэ зол политик. Кун кужмо ке, солэсь малпанзэ дуннеын лыдэ басьто.

2-тӥез — дипломат калыкен огкыл шедьтыны мед быгатоз. Со историк, журналист, культуролог, психолог но луыны кулэ. Валано: ку шыпыт улоно, ку вазёно. Адями тыныд мед усьтӥськоз шуыса, куддыр сое ушъяно луэ. Кылсярысь, шуисько вал: «Тани али сыӵе югдур кылдӥз. Мон малпасько, таӵе решение кутӥды ке, ужпум сэрттӥськыны кулэ, дыр. Тодӥсько: та юанъёсъя тӥ одӥгез кужмоез специалист. Мар малпаськоды та пумысен, зэмос экспертлэсь малпанзэ тодэме потэ…» Адями шумпотэ, сое ушъязы шуыса, кылыз сэрттӥське, малпанзэ уг ни ваты.

Семья — шудэ но, вӧсе но

— Дипломат ачиз гинэ дипломат ӧвӧл, солэн кышноез но оскымон но, визьмо но луыны кулэ. Аръёс ортчемъя дипломат но, пиосмурт но сямен вераны быгатӥсько ни: нылкышноос 3 пумо луо. 1-тӥез — шонер кышномурт. Та нылкышно понна валтӥсь интыын — семья. Со тырше, дораз ваньмыз умой мед луоз шуыса. Таӵе кышноен пиосмуртлэн но ужъёсыз умой мыно. 2-тӥез — ассэ яратӥсь кышномурт. Тани адӟиськод ке 50 аресъем йӧно, кильтро нылкышноез, валаськод: со быдэс улонзэ ассэ гинэ яратыса улэмын. Мон али нокинэ уг курласькы. Но шӧдӥсько: таӵе кышномурт картэз, нылпиосыз сярысь уг сюлмаськы, нырысь интыын — со ачиз: чебер дӥськут

басьтон, гижы буян, шутэтскон, калыке потан…

3-тӥез — шузи кышно. Юрттэм интые, со кузпалзэ берлань гинэ кыске. Юись, калгись нылкышноосты но мон «шузи» радэ пыртӥсько, малы ке шуоно визьмо нылкышноос асьсэды озьы уз возе.

Мон кышно вайи Людмила Занкееваез — МГУ-эз йылпумъям удмурт нылашез. 1992-тӥ арын милемлы трос нылпиё семьялы сямен Москваын квартира сётӥзы. Ми соку Исламабадын вал. Люсяме 6 аресъем нылыным Москвае келяй. Бадӟым пимы соку Москваын 10-тӥ классэз йылпумъя вал, институтэ пырыны дасяське. Ачим кыкетӥ пиеным Пакистанэ ик кыли. Тодмомылэн вынызлы уксё кулэ луэм. Кышноелэсь пунэмен 100 доллар курем. Люся сётэм. Но пиосмурт, азьвыл ожгарчи, пунэмзэ берыктонтэм вылысь лыктэ но нырысь кышноме ыбе, собере — изись нылме. Возьма, ку школаысь бертоз 16 аресъем пие, сое но вие. Йыружзэ ватон понна пуляосты бича но вокзал дорысь жуг-жаг пӧлы куштэ, нош квартираысьтымы борддоре азербайджан кылын кыӵе ке кышкатон гожтыса кельтэ. Следовательёсты суран-пожан понна дипломатлэсь семьязэ террорист вием мед малпалозы шуыса. Та йыружез сэрттыны курыса, президент Б. Ельцин МВД-лэн министрезлы Виктор Еринлы ачиз вазиськиз. Тау карыны кулэ Москваысь уголовной розысклы. Йыртэмась вакчи дыр куспын кырмемын вал.

Мон понна со туж секыт кайгу вал. Мынам Москвае соку ик бертэме но ӧз луы, ми пиеным, солы 11 арес вал, эшшо 3 ар Пакистанын улӥмы на. Кыкетӥез кузпалы аслэсьтым егитгес. Светлана Алексеевна — дышетӥсь. Пие мыным ойдо кыкнамы гинэ улом шуылӥз. Мон валэктыны выри, тон будод, кошкод, мон огнам пересьмыны кылё шуыса. Кӧня нылкышноосын тодматскылӥ, Дималы соос ӧз кельше. Нош Светлана пиеным огкыл шедьтӥз, дышетӥсь луэмез юрттӥз, дыр, малпасько. Шумпотӥсько, пие мынэсьтым сюресме азьланьтэ шуыса, Дмитрий Москваын МИД-ын ужа. Уж ласянь мынэсьтым визь-кенеш уг юа, но нылпиосызлы шуэ: кылзэ, мар песятайды вера, со визьмо адями.

Лэсьты сое, мае кулэ

— Запад мурт кунъёс понна ноку уг сюлмаськы, адямиос сое валало ни.

Историез эскероно ке: Николай II кивалтыку, мукет кунъёсысь «визь люкъёс» Россия пушкын оппозиция кылдытӥзы но мар луиз? Революция — бадӟым кайгу. Али но со выллем ик уж мынэ.

Патриотъёсты будэтоно. Кин предатель луэ? Ляб адями. Кин ке коньдон понна вузаське, кин ке кӧтӝожъёсын, куатаськонэн улэмын, соин ассэ но, страназэ но воштэ. Шудогес луо-а соос собере? Уг, мон малпасько. Соос асьсэды золгес шукко. Шудо предательёсты мон ӧй на адӟылы.

Политика мынэ озьы, кызьы страналэн луэ али сое нуэмез, кыӵе вань кужымъёсыз но луонлыкъёсыз. Тросэзлэн

юанзы кылдэ, дыр, малы асьмеос Олимпиадаез али бойкотировать ум кариське, флагмес ӝутыны, гимнмес шудыны гинэ но уг лэзё ук. 1979-тӥ арын асьмеос Афганистанэ войскоосмес пыртӥм, 1980-тӥ арын Олимпиада

Москваын вал. Со аре Америка спортсменъёссэ асьме доры лыктыны ӧз лэзьы. Кӧня ке странаос Америкалэсь адӟем каризы. 1984-тӥ арын асьмеос, кӧня ке союзникъёсын кенешыса, озьы ик ӧм мынэ Лос-Анжелесын ортчись Олимпиадае. Америка валаз, СССР пунэмзэ берыктӥз.

Али мукетгес югдур. Та вакыт тодэ вайытэ эксэй Россиез. Соку император Александр III шуиз: асьмелэн кык гинэ союзникмы — армия но флот. Эшъёсмы соку ӧй вал, ваньзы Россиез кышкыт кунэн гинэ адӟизы, сое лябӟытэмзы, таркамзы потэ вал. Али но асьмеос огнамы, шуыны луоз, кужмо но зэмос эшъёсмы ӧвӧл. Соин ик Олимпиадае ӧм пыриське ке, асьмеды воксё отысь палэнтозы. Ӟуч сямен вераса, политика — это политика возможного. Путин — визьмо политик, со вала но тодэ зэмос югдурез. Запад асьмелы пумит ожмаське, дуннеын иворъёсъя война мынэ. Америка странамес пыдул ӵушет карыны выре. 50 ар соос СССР-ез куашкатон малпанъёсын улӥзы, табере туртто Россиез куашкатыны. Шундыпуксён палась «эшъёсмы» юрӟым выро.

Мыным ӝоген 70 арес тырмоз. Алнаш ёросын трос эшъёсы, татчы ӵем бертылӥсько. Студент аръёсысь но, ужам вакытъёсысь эшъёсыным но шуныт кусыпъёсы. Мемуаръёс гожъяны ӧй кутскы на, но малпасько азьланяз та борды басьтӥськыны. Ужан аръёсме тодам вайисько ке, возьдаськытэк шуыны быгатӥсько: мон ноку но чеберъяськыса, пыриськыса ӧй улы. Удысме зэмлыко нуыны выри, ас визьмыным улӥ, ас кыл вылам сылӥ. Быдэс улонам одӥг девизэ вал: лэсьты сое, мае кулэ, но луоз озьы, кызьы луоз. Мон 5 ар ужай на Китайын, пенсие потон азьын 2 арзэ улӥ Израильын. 50-лэсь уно кунъёсы вуылыса, кунгож сьӧрын улыса, валай: дорлэсь умой инты ӧвӧл. Собере, мынам трос пӧртэм наградаосы. Но сюлэмме золгес шунтэ Алнаш ёрослэн дано муртэз луэме.

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Галина СЕМЁНОВА