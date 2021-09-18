«Большая перемена» конкурсын вормем пиналъёс пумиськылӥзы Роспатриотцентрлэн кивалтӥсеныз

Роспатриотцентрлэн кивалтӥсез Наталия Мандрова но Удмрутиысь дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова «Большая перемена» конкурсын вормемъёсын но призёръёсын пумиськылӥзы Ижысь Кванториум технопаркын.

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— Та конкурс ужзэ мытӥз 2020-тӥ арын пандемия вакытэ, — вераз Светлана Болотникова, — Туэ отчы Удмуртиысь 3 сюрс нылпилэсь трос пыриськиз.

Туэ конкурс южтолэзе кутскиз. Отчы Россиысь 5-тӥ-10-тӥ классъёсын дышетскись 2 но ӝыны миллионлэсь трос пиналъёс пыриськизы.

5-тӥ-7-тӥ классъёсын дышетскись пиналъёс пӧлысь шаерысьтымы вормисе потӥзы Ксения Шутова, Александра Мартюшева но Мария Шепталина, соос «Большая перемена» поездэн быдэс Россиез котыртозы, уно улосвылъёсты адӟозы. Нош бадӟым классъёсын дышетскисьёслэн но студентъёслэн финалзы сентябрь пумын ортчоз на.

— «Большая перемена» дышетэ пиналъёсты проектъёсын ужаны, соослэн трос тунсыко малпанъёссы вордӥсько. Егитъёс кулэ шӧдыны, кызьы кунмы азинске, выльдӥське, — вераз Наталия Мандрова.

УД