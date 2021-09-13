Банкъёс, судъя приставъёс кутыны уз быгатэ должниклэсь пособиоссэ, выплатаоссэ

Та законлэн проектэз бордын ужазы Кун Думаысь «Огъя Россия» фракциысь депутатъёс. Законопроектлэн одӥгез кичӧлтӥсез — фракцилэн кивалтӥсезлэн нырысетӥ воштӥсез Андрей Исаев. Со дась ни, матысь дыре эскерозы Кун Думае выль быръем депутатъёс.

Туспуктӥз Максим Егоров



— Та сярысь нимысьтыз законэз кылдытыны курыса, вазиськиз Россилэн Президентэз Владимир Путин, — шуиз А. Исаев. — Та ужпум туж лэчыт сылэ. Кылем арын, кылсярысь, нылпиос понна сётӥськись 10 сюрс манетъем выплатаос калыклэн тыриськонъёсызъя автоматической амалэн списать каремын вал. Та пумысен уно ӝожтӥськонъёс вуизы. Тазьы луыны кулэ ӧвӧл. Пособиос, кредиторъёслы ӧвӧл, адямилы вуыны кулэ. Кунлэсь вуись выплатаос та законэн утемын луозы, нокин соосты кутыны уз быгаты, — пусйиз со.

УД