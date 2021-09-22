Бадӟымезлы но пичиезлы – сӥ но дан! «Ужась киос» конкурсмы быриз

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 22 сентября, 2021 09:26

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«Ужась киос» конкурсэ трос туспуктэмъёс вуизы.

Туспуктӥз Елена Байсарова

Гужем гуртын уж уг бырылы — та сярысь ик веразы данакез фотоос. Лыдзыя 2-тӥ интыын — пиналъёслэсь юрттэмзэс возьматӥсь туспуктэмъёс. Удмуртъёс нылпиоссэ ужаны дышетылӥзы но, дышето но, бордазы бакчае, гидэ, бусые поттыса, мултэс кыл вератэк-индылытэк. Ӵапак пичиослэн но бадӟымъёслэн ӵош ужамзы сярысь туспуктэмъёс соцсетьёсысь бамъёсамы тужгес трос лайкъёс люкаллязы. Сое но лыдэ басьтыса, туспуктэмъёстылэсь но ӟечлыксэс чакласа, таӵе йылпумъянэ вуим: «Ужась киос» конкурсын вормиз Ижысь Елена Байсарова «Ужан крезьгур» туспуктэменыз. Сое вотэсысь бамъёсамы 11 сюрс адями учкиз. Еленалы кузьым — «Шаркан трикотаж» фабрикалэн магазинъёсаз басьяськыны сертификат.

Озьы ик висъямы Якшур-Бӧдья ёросысь Любовь Широбоковалэсь «Котьма карыны быгатӥськомы» туспуктэмъёсын сузьетсэ: фотоосыз ӟечесь, быдэс семьялэсь улэм-вылэмзэ возьмато (учке газетлэсь 32-тӥ номерзэ). Кузьым — Дэри ёросысь Ягулысь «Любимый» питомникысь дуно сяська.

Нош Дэбес ёросысь Удмурт Льӧм гуртысь Эмилия Будина семья темалэсь палэнэ кошкем но возьматэм, кызьы гуртоосыз асьсэос пукон корказэс ӝикытато (газетлэн 22-тӥ номерез). Солы кузьмаськомы «Любимый» питомникысь ваем будос.

Кузьымъёс дуре лыктоно редакцие.

Конкурсэ вуэм ваньзэ умой туспуктэмъёсты газетэ поттыса ӧм вуэ на. Соосты печатлаломы вуоно номеръёсамы.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 22 сентября, 2021 09:26
TAGS: конкурсужась киос
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