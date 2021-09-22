Бадӟымезлы но пичиезлы – сӥ но дан! «Ужась киос» конкурсмы быриз

«Ужась киос» конкурсэ трос туспуктэмъёс вуизы.

Туспуктӥз Елена Байсарова

Гужем гуртын уж уг бырылы — та сярысь ик веразы данакез фотоос. Лыдзыя 2-тӥ интыын — пиналъёслэсь юрттэмзэс возьматӥсь туспуктэмъёс. Удмуртъёс нылпиоссэ ужаны дышетылӥзы но, дышето но, бордазы бакчае, гидэ, бусые поттыса, мултэс кыл вератэк-индылытэк. Ӵапак пичиослэн но бадӟымъёслэн ӵош ужамзы сярысь туспуктэмъёс соцсетьёсысь бамъёсамы тужгес трос лайкъёс люкаллязы. Сое но лыдэ басьтыса, туспуктэмъёстылэсь но ӟечлыксэс чакласа, таӵе йылпумъянэ вуим: «Ужась киос» конкурсын вормиз Ижысь Елена Байсарова «Ужан крезьгур» туспуктэменыз. Сое вотэсысь бамъёсамы 11 сюрс адями учкиз. Еленалы кузьым — «Шаркан трикотаж» фабрикалэн магазинъёсаз басьяськыны сертификат.

Озьы ик висъямы Якшур-Бӧдья ёросысь Любовь Широбоковалэсь «Котьма карыны быгатӥськомы» туспуктэмъёсын сузьетсэ: фотоосыз ӟечесь, быдэс семьялэсь улэм-вылэмзэ возьмато (учке газетлэсь 32-тӥ номерзэ). Кузьым — Дэри ёросысь Ягулысь «Любимый» питомникысь дуно сяська.

Нош Дэбес ёросысь Удмурт Льӧм гуртысь Эмилия Будина семья темалэсь палэнэ кошкем но возьматэм, кызьы гуртоосыз асьсэос пукон корказэс ӝикытато (газетлэн 22-тӥ номерез). Солы кузьмаськомы «Любимый» питомникысь ваем будос.

Кузьымъёс дуре лыктоно редакцие.

Конкурсэ вуэм ваньзэ умой туспуктэмъёсты газетэ поттыса ӧм вуэ на. Соосты печатлаломы вуоно номеръёсамы.

УД