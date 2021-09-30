Автобусъёсын, трамвайёсын но троллейбусъёсын ковидэн эшшо золгес нюръяськыны кутскозы
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Коронавируслэн вӧлмеменыз сэрен автобусъёсын, трамвайёсын, троллейбусъёсын ветлӥсьёслы чурыт куронъёс пуктозы.
Ваньзылы одно ик маскаен ветлоно луоз, сое МВД-ын но Роспотребнадзорын ужасьёс эскерозы.
Вань транспорт нуналлы быдэ дезинфекция пыр ортчоз. Выль рейс азьын кондукторъёс вань кутэтъёсты, пуконъёсты, укноосты ӵушылозы.
—«ИжГЭТ»-ын но «ИПОПАТ»-ын ужасьёс коронавируслэн вӧлмеменыз весь нюръяськизы, шугъяськонъёс кылдо пассажиръёсын, — вераз транспортъя но сюрес хозяйствоя министр Алексей Горбачев, — жаляса верано, тросэз маскаостэк ветло. Транспортын калыкез трос луиз ке, рейсъёсты ватсаломы.
УД
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