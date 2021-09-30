Автобусъёсын, трамвайёсын но троллейбусъёсын ковидэн эшшо золгес нюръяськыны кутскозы

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 30 сентября, 2021 18:43

Related Articles

Туспуктэм udmurt.ru сайтысь

Коронавируслэн вӧлмеменыз сэрен автобусъёсын, трамвайёсын, троллейбусъёсын ветлӥсьёслы чурыт куронъёс пуктозы.
Ваньзылы одно ик маскаен ветлоно луоз, сое МВД-ын но Роспотребнадзорын ужасьёс эскерозы.
Вань транспорт нуналлы быдэ дезинфекция пыр ортчоз. Выль рейс азьын кондукторъёс вань кутэтъёсты, пуконъёсты, укноосты ӵушылозы.

—«ИжГЭТ»-ын но «ИПОПАТ»-ын ужасьёс коронавируслэн вӧлмеменыз весь нюръяськизы, шугъяськонъёс кылдо пассажиръёсын, — вераз транспортъя но сюрес хозяйствоя министр Алексей Горбачев, — жаляса верано, тросэз маскаостэк ветло. Транспортын калыкез трос луиз ке, рейсъёсты ватсаломы.

УД

Удмурт Дунне
By Удмурт Дунне 30 сентября, 2021 18:43
TAGS: Ковидкоронавирус
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment


Warning: Illegal string offset 'rules' in /home/users/u/udmdunne/domains/udmdunne.ru/wp-content/themes/allegro-theme/functions/filters.php on line 188
<