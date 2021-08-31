Йылоз-а лыдмы?

2010-тӥ арын Удмуртиысь ог 55 сюрс адями кыӵе выжыысь потэмзэ ватӥз

Туэ октябрь ӵоже Россиын ортчоз калыкез лыдъян-чотан. Берлоез перепись 11 ар талэсь азьвыл радъяськиз. Кызьы воштӥськиз та дыр ӵоже шаерамы югдур?

Туспуктӥз Максим Егоров

Россиын 552 сюрслэсь ятыр удмуртъёс уло, 410 сюрсэз — Удмуртиын. Удмуртстатысь калыкез лыдъян-чотан понна кыл кутӥсь Людмила Сушкова пусъемъя, 2002-тӥ арен ӵошатыса, Россиын али удмуртъёс 84 сюрс адямилы кулэсмемын, шаерамы — 50 сюрслы. Тужгес трос удмуртъёс уло Алнаш ёросын — отын улӥсьёс пӧлысь 81,4 процентэз, та лыдпус кӧнялы ке гинэ кулэс Шаркан ёросын.

— Шаерамы удмуртъёслэн лыдзы чарак усиз шуыны уг луы, — пусъе Людмила Яковлевна. — Совето вакытэ перепись дыръя кыӵе кылын семьяяды вераськиськоды шуыса воксё ӧз юаллялэ. 1989-тӥ арысен гинэ анай кыл пумысен юан кылдӥз. Адямиос куддыр асьсэды кыӵе выжы калык пӧлы пыртыны но паймо. Пӧртэм выжыысь потэмъёсын паръясько уго. Ачим переписчик луыса ужай — тодӥсько. Огпол нылкышно шуэ: мон, пе, удмурт, нош картэ грек, быдэс семьямес ӟучъёс гожтэ. Озьы умой уз луы шуыса валэктоно луи. Общежитиын улӥсьёс пӧлын но сыӵеос трос вал, таосыз ог-огзылэсь кыло-адӟо. Гуртысь городэ выжыяськемъёс но уноез асьсэды ӟуч гожтылӥзы. Берло дыре трос луизы сураськем семьяос. Оло, таӵе югдурен сэрен но 2002-тӥ арын ог 3 сюрс адямиос асьсэды кыӵе выжыысь луэмзэс воксё ӧз вералэ, нош 2010-тӥ арын сыӵеос ог 55 сюрс кузя луизы. Зэмос югдурез возьматоз ни сӥзьыл ортчоно перепись. Адямилэсь кин луэмзэ, кыӵе кылъёсын вераськемзэ, кыӵе кылъёсты тодэмзэ возьматӥсь юанъёс анкетаын луозы. Адямиослэн асваланзы пумен воштӥське: удмуртъёс берло дыре удмурт луэмзэс уг вато ни, калык пӧлын ас кылынызы верасько, проектъёс лэсьто но вормо, удмурт луэменызы данъясько.

Людмила Сушкова пусъемъя, перепись выжы калыкъёслэсь лыдзэс тодон понна гинэ кулэ ӧвӧл. Отысь лыдпусъёсъя азьланяз улон-вылонмы выльдӥськоз. Кылсярысь, удмурт семьяосъя но пиналъёслэн лыдзыя учкозы, бюджетысь кӧня национальной нылпи садъёс но школаос кулэ, кызьы культураез азинтоно, кӧня коньдон висъяно. Лыдъян-чотан озьы ик возьматоз, кӧня кузпалъёс загсын гожтӥськытэк уло, учкозы калыклэсь кыӵе югдуре вуэмзэ, санэ басьтозы доходзэ. Анкеталы юанъёсты Россиысь Правительство юнматӥз.

— 2017-тӥ арысен шаерамы вордскемъёслэн лыдзы кулэсмыны кутскиз. 2018-тӥ арын калыкмы ог 6 сюрс адямилы кулэсмиз. Ӟечгес улон но уж утчаса, адямиос гуртъёсысь городэ выжыясько. Улон интызэс воштэмъёс пӧлысь 55 процентэз — 16-34 аресъемъёс. Вань егитъёс пӧлысь 48 процентэз уло Ижын, эшшо 23 процентэз — мукет городъёсын. Шаерысьтымы кошкисьёс но трос. Кылсярысь, 2018-тӥ арын кӧчизы 10 сюрс егитъёс, таос пӧлысь 55 процентэз — нылмуртъёс, — шуэ Людмила Сушкова.

Переписчикъёс адямиос дортӥ планшетъёсын ветлозы, бланкъёсы соку ик вань ивортонъёсты пыртозы но соосты федерал центре келялозы. Озьы ик котькудӥз 14 арессэ тырмытэм мурт быгатоз кун услугаосъя портал пыр ачиз анкетаысь юанъёслы валэктонъёс сётыны. Ачиз понна гинэ ӧвӧл — быдэс семьяез понна но анкета лэсьтыны быгатоз. Нош пичи нылпиоссы понна кыл кутозы мумы-бубыос. Кыӵе ке юанъёсын шугъ­яськонъёс кылдӥзы ке, пыр-поч валэктон порталысь ик шедьтыны луоз. Переписе пыриськыны луоз, ёросъёсысь многофункциональной центръёсы вазиськыса но. Лыдъясь-чотасьёс нокинлэсь но документъёссэ уз куре — ваньзэ гожтозы адями верамысь гинэ. Асьсэды переписчикъёсты тодманы луоз нимысьтыз дӥсьсыя но удостоверенизыя. Туэ ар пумын нырысетӥ лыдпусъёс тодмо луозы ни.

Елена Сараматова