Ӟеч лэсьтэм ӟечен ик берытске

Зӥбыт, котьку юрттыны дась, «уг» шуыны уг быгаты, спортэн эшъяське, зэмлыкез гажа — ваньмыз та ӵош ужась эшмы Валентина Емельянова сярысь. «Удмурт дунне» газетын 27 ар пала ужа ни — та дыр куспын уно адямиос сярысь шуныт материалъёс гожъяз. Тыршемез сӥлы каремын «Удмуртиысь дано журналист» нимын, «80 лет Гражданской обороне» но «За содружество во имя спасения» медальёсын. «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн Ижысь Первомай ёросысь ёзчиез луэ.

Туннэ Валентина Анатольевна 50 арес тырмонзэ пусъе.

В. Емельянова

— Валентина Анатольевна, куке малпалляд-а, быдэс шаермылы тодмо журналист луод шуыса?

— Чик но ӧй! Улонме гожъяськонэн герӟан сярысь но ӧй малпаськылы. Пичи дыръям мон кык агайёсылэсь ӧй кыльылы. Соос гаражын ке, мон но соос бордын, пу пильыло-вандо ке, мон но пӧлазы. Мунёе пичи дыръям одӥг гинэ вал, со но туж пичи. Бакчаямы шудон коркамы вал — со быдэсак тырмытэмын трактор запчастьёсын. Соосын мон но шудылӥ. Агайёсы асьсэлы пу тракторъёс-машинаос лэсьтылӥзы, нош мон заправщица кариськылӥ. Агайёсыным шудонъям ик гур вылысь мурӝолэ усьылэме но вань.

Нэнэмы Мария Прокопьевна колхозын скал кыскись луыса ужаз. Ӟеч тыршемез понна Москвае ВДНХ-е но ветлэмын. Со небыт сямо, гань-гань вал, туж шулдыр кырӟалляз. Нимыз Мария бере, соин-а, мар-а шуылэ вал: ӟуч калык кырӟанъёсты быдэсъясь Мария Мордасова кадь луысал, но сӥтьпужыелэсь возьдаськонэ быдтӥз. Мон но со кадь пужыё, ялан возьдаськылӥ тусылэсь. Соин но туж дӥсьтӥсьтэм будӥ.

Нош вордскиськем вылэм папамы Анатолий Александрович кадь чебер — сьӧд-сьӧд баблес йырсиё. Зэм, будэмея баблесэ гинэ кылиз на. Папае быдэс улонзэ колхозын механизаторын ужаз, нэнэен ӵошатыса, чурыт вал — кышкаллямы солэсь. Медаз тышкаськы шуыса, юртъер котырысь вань ужез бертытозяз быдэсъяны тыршылӥмы. Бӧрысьгес пыдъёсыз висьыны ӧдъязы, ӵемысь санаторийёсы ветлылӥз. Одӥг аре, отысь бертытозяз, нэнэенымы кыкнамы быдэс воз пу пильылэммы вань — мон школаын дышетскисько на, нош агайёсы Иже кошкемын ни вал.

Школаын туж яратылӥ математика предметэз. Бадӟым классъёсын дыръям дышетӥсьёсы монэ Глазов пед институтысь физматэ дасяны кутскизы. Нош ачим 8-тӥ класс бере Сигаево техникуме бухгалтере дышетскыны ӝуткаськылӥ. Нэнэен папае огнаме лэзьыны ӧз дӥсьтэ. Школа дырысен трос аръёс ортчыса, туймыйылъёсы паймемзэс вераллязы: Валя, тон ик-а со — укыр востэм вал ук?! Нош дышетӥсьёсы озьы ик ӧз валалэ кадь, кызьы мон филолог луи.

— Ачид коть валад-а?!

— Ма, йыромыса ӧжыт ӧй ветлы. Дима агае пичи дыръяз кылбуръёс гожъяны выриз. Мон но, солэсь адӟем карыса, гожъяськыны кутски: мае адӟисько, сое ик гожтӥсько но «Дась лу!» газетэ лэзисько. Отысь ужасьёс мыным валэктылӥзы кызьы гожъяськыны кулэ. 7-тӥ классын дышетскыкум, нылпи газет пыр ик «Артек» пионерлагере ветлӥ. Соку нырысьсэ Ижевскез адӟи, поездэ пуксьылӥ. «Артеке» вуэммы бере доре гожтэт ыстӥ: Ижын метро но вылэм! Сюрес ултӥ потонэз метро кожай — лагере кошкеммылэсь азьло одӥг уйзэ Ижысь гостиницаын кӧлӥмы, укно улысен ӵапак со переход адӟиське вал. Лагерьын 40 нунал улӥ — мӧзмыса ӧй вутты, туж тунсыко потӥз. Ӵошатсконъёсын вормонъёс басьтылӥ, грамотаосын но «Юный судья по спорту» удостоверениен гуртэ бертӥ.

Гожъяськисько шуыса ик, лэся, школаме быдтэме бере лушкемак гинэ ветлӥ Удмурт кун университетысь филология факультетэ. Экзаменъёс пыр ӧй ортчы но документъёсме сётӥ Ижысь педучилищее — воспитателе дышетски.

Ужаны кутскеме сярысь документэ туж аспӧртэм, вылаз гожтэмын: трудовая книжка колхозника. Угось, педучилищеез йылпумъяса, вордскем палъёсам бертӥ но ужай Алнаш ёросысь Удмурт Вишур гуртысь нылпи садын, со колхозлэн лыдъяськиз. Ар но ӝыны ужай, воспитательёсмы серекъяло вал: Валя, тыныд карт но кулэ ӧвӧл — ваньзэ ачид быгатӥськод. Нылпиослэн анай-атайёссылэсь юрттэмзэс возьмаса ӧй улы: ачим ик азбарысь верандаосты но тупатъяй, шудонъёс но лэсьтылӥ. Нылпиосын вырыны кельше вал. Кин тодэ, оло, али но воспитательын ик ужасал, шӧдӥ: уждунэ, роно пыр уже интыяськемъёсыныз ӵошатыса, ӝыныез но уг луы. Вазиськи роное. Нош отысен монэ Кучыран школае ыстӥзы. Математика но труд урокъёсты, пе, нуод. Отчы вуэме бере тодӥ ни: физика урокъёсты но мыным сётозы. Соку мон заочно амалэн

Удмурт кун университетысь филологияя факультетын дышетскисько ни вал ке но, тае лыдэ ӧз басьтэ. Дышетӥсьёс уг тырмо вал бере, дипломез туж ик уг учко вал, лэся. Физика — секыт предмет: 2 арзэ асме но, нылпиосты но курадӟытӥ. Собере шуи: кошкисько. Уж юаса, вуи «Удмурт дунне» газетэ. Со вал 1994-тӥ ар.

— Тросэз журналистъёс уг вунэто, дыр, нырысетӥ командировказэс.

— Монэ юнматӥзы политикая отделэ. Оло, фамилиме лыдэ басьтӥзы? Угось отын пуко вал Геннадий Романов но Фёдор Суворов. Нош мон — Кутузова. Мар со отделын гожъяй — али но паймисько. Кун Кенеше, Правительствое, валамон, ӧз лэзьылэ, но Иж город администрациын ортчылӥсь пресс-конференциосы ветлылӥ ик. Ужаны кутскеме берегес ик Можга ёросэ командировкае ыстӥзы. Отысь ӝожтӥськон вуэмын вал — югдурез чакла, пе, калыкен кенешы, ёрос администрацие пыра. Мон отчы вуи но — колхоз контораын шорам уг ик учко. Тон коть школадэ быдтӥд ни-а, юало. Гожтэтэз поттӥ, кулэ луись документъёсты возьматӥ — соку гинэ ма но со веразы ик. Ёрос администрацие пыри — нош ик шорам до-ол! учко.

Со дырысен вань ёросъёсты котыръяй ни. Котькыӵе командировкаос вал. Огзэ но нимысьтыз висъяме уг поты. Калыкен пумиськиськод, кенешиськод ке, кужым басьтӥськод кадь. Данъяськоно гуртоосмылэн улыны быгатэменызы. Уката паймытэ пыдлось пичи гуртъёсысь калык — соослэн гуртазы номырзы ӧвӧл ке но, сыӵе

шудоесь, пудо вордыны, сад-бакча возьыны, киужен вырыны быгато шуыса…

— Табере пӧртэм темаос борды дӥсьтыса басьтӥськиськод. Огез соос пӧлысь — спорт.

— Котьку синмаськыса учкисько спортсменъёс, тренеръёс шоры — сокем юн сямоесь пото. Ведь вормонъёс басьтон, Олимпиадае сюрон понна соос аръёсын тренировкаосы ветло. Спорт темалы сӥзем нырысетӥ материалме гожтӥ 1997-тӥ арын — Ярын ортчизы гурт спортсменъёслэн тол шудонъёссы. Газетысь журналистъёсын ӵош соку 5 нуналлы командировкае потамы: 2 нуналзэ Глазов ёросын ужамы, собере — Ярын. Со дырысен одӥг Гурт шудонэз но ӧй кельты ни кадь. Мыным та тема туж матын. Ачим но угось пичиысен таза улонэн эшъяськисько. Школаын классэн кивалтӥсьмы физкультураен дышетӥз — урокъёс бере но куасэн нискыланы яратӥськомы вал.

Спортысь вань удысъёс кельшо. Уянлэсь гинэ ӧжытак юзыр-кезьыр луисько. Угось 2 пол ӧжыт гинэ выйытэк кылемын. Нырысьсэ — 5-6 арес дыръям ай. Нэнэ сьӧры дӥськут гылъяны шур дуре васьки. Лэйкась пу вылысь вуэ усьыны шедьтӥ. Нэнэ, пе, адӟисько: мон шур кузя мучоло кадь кошкисько ни. Кыкетӥ ползэ — воспитательын ужакум. Туймыйыл но Удмурт Вишур гуртъёс куспын ог 3 иськем, шур вамен мынон сюрес трослы вакчигес луэ. Вазь ӵукна уже мынӥсько, учкисько но — тулыс тудву йӧэн валче выж вылтӥ уртчыны кутскем. Берытсконо ке, эшшо 1 но ӝыны иськем пала вамышъяно. Уже бере кылёнтэм вылысь выж вылтӥ ик потоно кариськи. Ӧжытак гинэ йӧэн валче тудву сьӧры ӧй кошкы, олокызьы выж борды кутскыса вуи. Бон уяно шуизы ке — вуэ тэтчо, дыр.

Нош одӥг аре выйись пиналэз шурысь поттэме вань. Бер сӥзьыл, лымы усемын вал ни, племянницаосыным ӵош гурезе нискыланы мынӥмы. Отчы ик вуизы бускель нылпиос. Дӧдьы интыын корт тазъёс вал. Ваньзы тазэ пуксизы но уллань ширтӥзы — пырак шур пала. Бадӟымгес пиос со тазысь тэтчыса вуизы, нош пичиез пияш, ог 2-3 аресъемез, шуре кошкиз. Шораз йӧ умой-умой кынмемын ӧй вал на. Ярано, мон отчы кемдӥ!

Удмуртиысь МЧС-лэн урравлениезлэн кивалтӥсеныз Фоминэн

— Озьыен, МЧС тонэ «За содружество во имя спасения» медален юнме пусйымтэ!

— Медаль басьтонэ со учырен герӟаськемын ӧвӧл. Но, малпасько, ӟеч лэсьтэм котьку ӟечен ик берыктӥське. Медален пусйизы тылпу кысонэн, шуэрес учыръёсты алонэн герӟаськем материалъёсы понна. Та темая но мон кемалась гожъяськисько ни, пожарнойлэсь ужзэ но ас вылам эскерылӥ ни. Нэнэе туж чакласькись вал — котьмае кылоз-адӟоз, алоз. Мыным та сямыз паласькем, шӧдске. Котьку шуисько: дорысь потыку, тылъёсты кысыса кельтоно. Пеймытэн сюрес вамен выжоно ке, дӥсь борды пиштӥсь арбери дэмӟытоно. Улонын пӧртэм куронъёс-правилоос юнме шорысь кылдытэмын ӧвӧл — соосты чакланы кулэ.

Пичи дыръямы трос вераллязы эмъясьлэн яке дышетӥсьлэн профессиоссы сярысь гинэ, тодысал ке, вань сыӵе профессия — спасатель, оло, та удысэз бырйысал. Валасал ке, спортын азинсконъёс басьтыны но тренерозь будыны луэ шуыса, оло, со удысэ кожысал. Но, мукет ласянь, малпасько: улон ачиз ваньзэ интыяз пуктэ.

Журналист луыны мыным туж кельше! Гожъяськисьлэн ӧрез туж паськыт. Кинэн но уд пумиськылӥськы, кытчы но уд вуиськы. Ма, нялтас ас вылад пӧртэм профессиосты но мертаськод. Кылсярысь, Югдурез утёнъя министерство кӧня ке пол ортчытъяз ни «Журналист меняет профессию» акция. Солы луыса мон участковой но, сюрес вылын инспектор но, дознаватель но кариськылӥ. Таӵе ужрадъёс дыръя строен ветлыны, автоматэз сэрттыны-пертчыны, ыбылӥськыны но дышето. Мыным со ваньмыз капчиен сётӥське — школаын НВП урокъёсын дышетылӥзы ай.

Биатлонист кариськылӥз

— Заложнике но сюрылэмед вань!

— Москваысь журналистъёслэн огазеяськонзылэн «Бастион» проектсылы луыса! Кылем арын вал со: отчы пыриськыса, мынам асме эскереме потӥз.

Военной журналистъёсты озьы дасяло, пе. Нижний Новгородысь одӥгаз военной часте вуэмъёс пӧлын мон тужгес арлыдоез вал. Но отчы дасяськытэк ӧй мыны — 2 арня нуналлы быдэ стадионэ бызьылыны потай. Полигонысен нуналмес зарядка но бызьылон бордысен кутскылӥмы. Уйёсы но дӥсяськыса кӧлам — малпаллям, заложнике басьтыны быгатозы шуыса. Юнме кышкаськеммы. Уйёсы кӧлыны сётӥзы ик, нош полигонын ортчем занятиос дыръя заложнике басьтылӥзы ик. Йыръёсамы мешокъёс тыризы, киосамы наручникъёс дӥсязы, ыбылӥськыны, кесяськыны кутскизы. 2 час пала бызьылӥм но, ньыльпыдъяськылӥм но, кӧт вылын но нюжтӥським. Таӵе дыръя йырын валаськод кадь, ваньмыз та шудон гинэ шуыса, но оломаиз оломар луэ, куалектӥськод: нош ваньмыз зэм ке луысал? Кышкыт!

— Гожтымтэ темаосыд кылемын ӧвӧл ни, дыр. Озьы ке но, мар сярысь али ик туж гожтэмед потэ?

— Олимпиадае ветлэмъёсын пумиськылыса, соослэн вормонъёссы, улон-вылонзы сярысь мургес материал гожтысал. Ожысь ветеранъёсмы но туж ӧжыт кылемын. Тросэныз пумиськылӥ ини ке но, выльысь но пумиськылэме потэ. Зэм, ог 5-6 ар талэсь азьло соос умой-умой верасько на вал. Али йырсазьзы сайкыт ӧвӧл ни. «Тӧр шор» рубрикамы улсын материал гожтоно шуыса доразы

мынӥсько но, уг пӧрмы ни — тросэз учыръёсты сураса верало. Озьы ке но огзы но гожтытэк медаз кыле вал кадь. Туж жалясько, войнае ветлэм но отысь пал суй бертэм ӵужмуртмы сярысь бадӟым материал гожтытэк кельтэмысьтым.

— Тынад ужед гинэ ӧвӧл, семья кылдытонэд но «Удмурт дунне» газетэн герӟаськемын.

— Егит дыръям воргорон эшъёсы воксё ӧй вал шуэме уг поты. Вал сяська вылысь сяська кузьмасьёс но, ресторанэ нуллӥсьёс но, зундэс кузьмасьёс но. Но озьы кулэ вал, малпасько: вуоно картэным тодматским газет пыр. Соку гожтэтъёсъя отделын ужасько вал. «Тодматскон сэрегамы» пи чияк пась кылиз. Мар кароно — ялон гожтӥ, тодматскеме потэ шуыса. Вуиз 3 гинэ гожтэт. Нырысетӥезлэн почеркез ӧз кельшы — гожъяськемъя адямилэсь сямзэ валаны луэ шуо ук. Кыкетӥез Удмуртилэсь палэнын улэ вал — соин ӧз яра. Куинетӥез гожтэт трослы беромыса вуиз. Конверт вылаз гожтэмын:

Н. К. Емельяновлэсь. Ӵош ужась эшъёсы соку ик вераны кутскизы: со Эгра ёросысь Константин Емельянов гожъяськисьлэн пиез луоз! Атаез кадь ик лякыт сямо, пе, луыны кулэ. Озьы пумиськемелэсь азьло ик тодӥсько ни вал, кыӵе со! Зэмзэ ке, малпай вал, пумиськыны вераськем

интыямы мыно, сюреслэн мукет палысеныз шораз гинэ учко — со ведь монэ уз тодма. Ӧз ке кельшы, кошко.

Вуи, ог 10 минутлы ӝегаса. Адӟисько: кияз сяськаос, ачиз кынмем ни. Жаляса дораз потӥ. Малы ке Коля мыным соку ик тусызъя бадӟым агаелы кельше кадь потӥз.

Эгра палъёсы ӵем бертылӥськом — гуртоос милемыз адӟытэк уг уло. Соос весь верало, ми копак одӥг тусоесь шуыса. Эшшо паймо: куке, пе, ог-огды вылэ куарадэс будэтъяськоды-а? Семьяын котькыӵе вакытъёс луыло. Но ми ваньзэ дэмен, кенешыса лэсьтыны турттӥськом. Ужысь со мынэсьтым вазьгес бертэ бере, сиён пӧзьтыны кутске. Нош мон пу вандыкуз но, юртъ ер котырын мукет ужез ужакуз но, одно вӧзаз юрттӥськисько. Ужа со «Неф темаш» заводын инженер-электроник луыса, станокъёсты тупатъя.

Семьяеныз

— Тыныд нокызьы 50 арес уд сёты, егит возиськемедлэн кыӵе меда мугез?

— Семьяен ик тае герӟасал. Картэ умой. Арлыд люкаське шуыса валано нылпиос будэмъя гинэ. Машамы Удмурт кун университетын 4-тӥ курсын дышетскоз ини — информационной безопасностья специалист луоз. Катямы школаын дышетске на — физика но математика предметъёслы тросгес саклык висъя.

Юбилеелы нимысьтыз ӧй дасяськы — огшоры вордскем нунал кадь потэ со мыным. Бадӟым кузьымъёс уг возьмаськы — талы мон дышетэмын ӧвӧл. Но кузпалы одӥг вордскем нуналам но шумпоттытэк уг кельты. Вордскем нунал — матысь эшъёстэ, ӵыжы-выжыостэ одӥг ӝӧк сьӧры пуктыны муг, но сотэк но туала вакытэ адӟиськылытэк ум улӥське — машина вань бере, ог-огмы доры куное ветлӥськом.

— Озьыен, астэ шудоен шӧдӥськод?

— Шудэ дурыныз мед уртчоз шуыса, куддыр одӥг вамыш гинэ уг тырмылы. Улонын ялан вожъяськылӥ сузэр-апайёслы. Агайёсылэн кузпалъёссы туж умоесь, но кен со кен — лушкем малпанъёсты ваньзэ уд шарая. Эшшо зол мӧзмылӥсько анай-атаелэсь — укыр вазь улонысь кошкизы.

Мукетыз ваньмыз вань мынам, нош маи ӧвӧл на — одно луоз. Улон азинтӥське, оскисько, азинскыны, ӟечезлы шумпотыны дыр сюроз ай!

Элина Кумачёва