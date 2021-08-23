Яратонлэн сяськаез — зангари

Т. Головизнина

Татьяна Головизнина — Шаркан ёросын вордскем, Якшур-Бӧдьяын улӥсь чебер но быгатӥсь нылкышно. Ма, быдэс семьяез сыӵе! Татьяна — удмурт, картэз, Максим Анатольевич, — ӟуч — кин ке, оло, уз оскы, но та трос нылпиё семьяын удмурт йылолъёсты утё. Головизнинъёс, лулчеберет удысын тыршо бере, мылысь-кыдысь пыриськыло пӧртэм ужрадъёсы. Татьяна кылем арын «Чеберай» конкурсын «Визьмокай» номинациын устоез луиз. Даша нылыз «Чеберинка» элькун конкурсын вормиз. Нош ваньзы ӵош Головизнинъёс «Семья года» элькун конкурслэн «Калык йылолъёсты утисьёс» номинацияз вормисьёс луизы.

— Татьяна Фёдоровна, кызьы огинэ вуизы удмурт ныллэн но ӟуч пилэн сюлэмъёссы?

— Вордскем интые — Шаркан ёросысь Бадяро — пичи гурт, одӥг гинэ ульчаез, 60 пала коркаез. Но калык гуртысь уг кошкы. Начальной школае дышетскыны Ляльшуре ветлӥмы. Татысен ик лулчеберет удыс монэ ас палаз кыскиз, шуыны луоз. Школаямы «Ӵук кизили» конкурс ортчиз. Сьӧд чилясь костюм дӥсяса, «Жил да был чёрный кот за углом…» кырӟай. Жюри мыным вылӥ оценкаос пуктылӥз. Вормо шуыса, шумпотӥ вал ини, но мон бере сцена вылэ потӥз Вася Чазов, «Детство, детство, ты куда бежишь…» шуыса, туж шулдыр кырӟаз. Нош пияш сцена вылэ потэ ке, калыклэн сюлэмыз воксё небӟе ук. Озьы мон 2-тӥ луи. Пичи вал на, кӧты ӝож ӧз луы. Сцена вылэ потамелы гинэ но шумпотӥсько вал.

Семьяямы ваньзы кырӟаны ярато. Мамаелэн, Зоя Вениаминовна Лопатиналэн, куараез чебер, папае, Фёдор Витальевич, арганэн шудэ. Дедкоосы но шудыло вылэм. Соосъя ик мон но луи. Пичи дыръям кытчы ке ышко ке, семьяосы монэ, куараме кылыса, шедьтыны луоз шуыса тодылӥзы.

Шарканын усточи нылпиослы класс усьтӥськыку, мамалы шуиллям, нылыдлэн талантэз, пе, вань. Прослушиваниосы ветлыны ӵектӥзы. Куинез пӧлысь одӥгаз гинэ ветлӥ ке но, конкурстэк басьтӥзы. Отысь дышетӥсь монэ, «Чёрный котэз» кырӟакум ик, син­йылтэм вылэм ини.

Танялы 9 арес

9-тӥ классэз йылпумъяме бере кема малпаськыса ӧй улы, Ижысь крезьгуръя училищеысь музыкальной отделенияз пыри. Баянэн шудыны. Зэмзэ вераса, инструментэ сьӧрысь уг но адскиськы вал. Курсамы туж золэсь студентъёс дышетскизы. Пиосмылэн талантсы воксё пызъе вал! Тросэз туж ик ӧз но тыршылэ, инкуазен сётэм быгатонзы юрттэмъя дышетскылӥзы, нош мон уй но, нунал но баянэным вик-вак карыса. Соос академической концертъёслы арня куспын дасяськыны вуылӥзы, нош мон — толэзьёсын ужано луылӥ. Туж ӵем 7 часын ӵукна дышетскыны ветлӥсько вал, урокъёс кутскытозь, инструментэн кӧня ке коть пукыны мед вуо на шуыса. Ӵош дышетскем эшъёсы тодмо ансамбльёсы ужаны кариськизы, кылсярысь, Александр Некрасов — «Италмасэ», Алексей Некрасов, Лариса Петрова, Пётр Куликов — «Айкае», Владимир Русских — «Таноке».

Ма, бен мынам но трудоголик луэме токма ӧз луы, уж ӝог шедьтӥ. Бӧдьялась культурая юртэ ужаны ӧтизы, одӥг комнатаем квартира сётӥзы. Мар кулэ на егит специалистлы! Глазкаре заочно дышетскыны пыри на.

— Озьыен, «Сьӧд коӵышлэн» сюрес вылад потэмез умойлы вылэм!

— Озьы пӧрме ини. Гуртамы но сьӧд коӵыш вордӥськомы.

— Кытын но ку тонэн ум пумиськиське, ма сярысь ум вераськиське, вань вераськонъёсмы семьяед вылэ выжо. Кызьы мужикеныд ог-огдэс шедьтӥды?

— Максим Анатольевиче — мынам улонэ, юрттӥсе, эше. Анаелэн сузэрез Гракын улэ, отчы ветлыкум ик яратонме пумитай. Якшур-Бӧдьялан кема ӧй улы, бызи но Граке улыны кошки. Нош ар но ӝыны ортчыса, Максим ужтэк кылиз. Вордскем интыысьтыз кошкыны ӵектӥз. Озьы вуимы Якшур-Бӧдьяям. Али Максим Кибашлыослэн юртазы пуэн выре. Туннэ нуналозь туж тау кариськомы со вакытысь ёрослэн йырызлы Пётр Дедюхинлы, администрациысь егитъёсын ужанъя но спорт ёзэтэн кивалтӥсьлы Елена Тимофеевалы. Пётр Сидорович соку шуэм: баянэн шудӥсь Таня Лопатина-а со? Мед лыктозы, витёмы. Уж сяна, квартира но сётӥзы, табере — кык комнатаен.

Максим картэз «Удмуртъёслэн быдзым книгазы» скульптураеныз

Таӵе юрттэмзы бере эшшо но золгес ёрос понна ужаммы, вормонъёс кузьмаммы потэ.

Мон та вие чебер апайёслэн «Ялыке», егитъёслэн «Ворекъян», крезьчиослэн «Легезьпу» ансамбльёссылэн хормейстерзы луыса ужасько.

Максим но ужзэ яратэ, конкурсъёсы ӵем пыриськылэ. Солэн пулэсь лэсьтэм арбериосыз вань Глазов ёросысь «ДондыДор» паркын, Дэбесысь Сибыр сюреслы сӥзем интыын. Тулыс Ижын Р. Каримовлы сӥзем парковой скульптураосъя фестиваль ортчиз, Максим отын удмурт эпосъя «Удмуртъёслэн быдӟым книгазы» туж тунсыко ужзэ быдэстӥз. Аслыз ик яра. Сизьым бамъем пулэсь книгаын калыкмылэн вань воршуд пусъёсыз пуктылэмын.

Ачим конкурсъёсы пыриськыкум но, картэ самой бадӟым юрттӥсе луэ. Удмурт сямен но вераськыны дышетске. «Шундые», «сяськае», «яратӥсько» шуыны быгатэ. Мар кулэ на кышномуртлы!

— «Чеберай» конкурсэ пыриськемедлэсь, конешно, ӧз алы, дыр?

— Ӧз. Конкурслэсь нырысь потэм положенизэ адӟыса, юанэз кылдӥз ик, бен: «Купальникен калык азе потыны дӥсьтод-а?» Умой коть, собере сценарийысь та дефиле шуонэз утялтӥллям.

Нош конкурсэ пыриськыны ужантӥям ӵектӥзы. Оскизы бере, басьтӥськи. Та конкурсын семья кусыпъёсты возьматэме потэ вал. Семья тросэз адямиос понна котьку нырысетӥ интыын. Озьы ик луыны но кулэ, дыр. Ӵошен ваньмыз пӧрмоз — таӵе мылкыдын ик ми но Максимен улӥськомы. Туж тырши шедьтыны лач-лач удмурт костюм, со понна трос книгаосты, Интернетэз бугыръяно луиз. Тау ӵош ужась эшмылы Татьяна Селивёрстовалы нылпиослы дэремъёс дасяны юрттэмез понна.

Жаляса верано луэ, финалэ потон азьын Интернет вотэс пыр куара сётонэ бӧдья калыкмы секытгес ӝутскиз. Кылсярысь, Шаркан, Алнаш ёросъёсысь финалэ быдэн 3 апайёс пыриськизы, ёросъёссылы дан вайизы, нош милямысьтыз мон огнам финалэ потӥськем.

Озьы ке но туж тау вераме потэ соослы, кин юрттӥськиз, куаразэ сётӥз — вань бӧдьяослы, ӵыжы-выжыосылы, эшъёсылы, тодмоосылы финалэ пыриськыны юрттэмзы понна.

«Легезьпу» ансамбль

— Ижын конкурслэн финалаз быдэс семьяды сцена вылэ крезьёсын потӥз но, зал кичабонъёсын тырмиз.

— Ой! Крезь сярысь мон кемалась малпаськылӥ. Ачим — котыр ласянь удмурт, малы таӵе калык инструментэ ӧвӧл, узырлыкмы ук со… Кылем арын Даша нылмы «Чеберайёс но батыръёс» конкурсэ пыриськиз, веттан гурез крезен быдэстоно шуыса вӧтаса ик улӥ. Максимлы со сярысь верай. Арня ортчыса, милям пичи крезьмы вал ини. Максим сое ас киыныз лэсьтӥз. Собере папамы эшшо одӥг крезь лэсьтӥз на. Али Дима пимы но, Даша, Катя нылъёсмы но та инструментэн шудыны быгато ини.

«Чеберай» конкурсысен сцена вылэ потыны ваньмылы крезь ӧз окмы но, пиналъёс мукет калык инструментэз киязы кутылӥзы.

— Дашады, тынэсьтыд адӟем карыса, пичиослэн «Чеберинка» конкурсазы пыриськиз, дыр?

— Озьы луэ ини. Аслам «Чеберайлэн» финалэз сярысь малпаськонэ Дашалэн дасяськонэныз ӵош тупаз. Озьы крезьгуро инструментэн шудыны, кырӟаны быгатэме но интыяз луизы, ­режиссёр ужлы но дышетскытэк ӧйлась.

Мар веранэз, данъяськиськомы нылынымы. Ваменэс сямыз вань, но капчи сюрес уг утча. Презентацияз самой шуг жанрез-вераськонэз — бырйимы. Эшшо сое стендап амалэн лыдӟоно шуыса малпамы. Нош тросэз нылпиос али ӟучомылэмын, удмуртэн вераськыны секытгес потэ. Кылъёс малпамы но, пырак конкурсозь Дашае мыным кызьы вераськемзэ ӧз возьматъя. Ас понназ выриз. Нылы, серемес луыны эн кышка, индылӥ, сцена вылын астэ огшоры возь, — кызьы улонын вераськиськод, озьы ик татын но…

Катанчи сьӧры­сен нылпидэ учкыны эшшо но секытгес на… Ачим сярысь сокем ӧй сюлмаськы. Пӧрмытӥз ук нылмы вераськыны! Пичияк янгышалляз ик бен, но созэ асьмеос гинэ тодӥськомы. Эшшо сцена вылысь кошкон азяз жюрилы, кудыысьтыз кузьымъёссэ поттылыса, вераса кельтӥз на: «Ну, ярам, кошко ни. Лыкто на. Вите!» Верамзэ быдэстӥз. Художественной номерзэ возьматыны потоно на вал ук.

Тӥни озьы, бӧрысь нош сцена вылэ потӥз но, пукон вылэ пуксьыса, крезьзэ алвылаз поныса, кеськиз: «Лыктӥ!» Тазэ но номерзэ пыр-поч дасяны туж тыршиз. «Наталь» операысь «Ширъян» кырӟанэз быдэстӥз.

Конкурс йылпумъяськыку, эшшо но золгес сюлмаськоно луиз на. Ваньзылы кузьым, сяська сёто ини, нылмы буш киын сылэ. Ӝож синъёсыныз шорам, катанчи сьӧры, учкылэ: сокем урод шат асме возьматӥ?

Даша нылзы «Чеберинка» конкурсын

Мон бӧрдыны кутски ини. Даша, синвуосме адӟыса, эшшо зол кышказ. Йыраз корона бырттыны кутскизы но, соку адӟимы ини, кызьы синъёсыз пумен пиштыны, шудэн тырмыны кутскизы. Таӵе минутъёс понна ик ми, анай-атайёс, улӥськомы.

Собере пыриськимы на Россиын ортчись «Семья года» конкурслэн элькун этапаз. Малпаськон, сюлмаськон тырмыт вал татын но, но татчыозь ортчем сюресмы, опытмы юрттӥз отын но та вормонмес но басьтыны.

— Лулчеберетэз гажась семьяын кырӟась-верась, визьмо нылпиос будо.

— Дашамы али пытьытӥмы мынэ кадь. Вуоно дышетскон арысен Элькунысь устолыкъя нылпи школаын дышетскыны кутскоз. Максим шуэ, крезьгурен герӟаськем сюрестӥ мынэ бере, самой зол дышетӥсьёс дорын мед дышетскоз. Катимы пичи на. Нош Дима пимы — туж умой юрттӥсьмы, сузэръёсызлэн самой оскымон адямизы. Азьпал сюрессэ быръе на, малпаське.

— Нош асьтэлэн Иже, кылсярысь, Дашадылы матэгес кариськыны яке мукет каре кошкыны мылкыдды уг-а кылдылы?

— Уг! Нылмы шутэтскон нуналъёсы дорамы бертылоз. Коркамы но рос-прос быдэстэмын ини, Якшур-Бӧдьяе выжы лэзимы ни кадь потэ, отчы-татчы ветлыса улом на-а? Корка — со огшоры арбери ӧвол, озьы гинэ уд вуза, уд кельты. Пиналъёсмылэн та юртын шудо пичи дырзы ортче. Будӥзы ке, соослы но мед луоз, кытчы шутэтскон нуналъёсы бертылыны, сюлэмзэс бордамы буйгатыны.

Якшур-Бӧдьямы но арысь аре чеберске. Татын улыны кутскеммы бере кылдӥз «Якшур-Бодья — открытый дом» архитектурной комплекс. Эшъёсмы, ӵыжы-выжыосмы куное вуо ке, данъяськыса возьматӥськомы ваньзылы улон интымес. Выль юртъёс, ульчаос кылдо. Ёросын, черкогуртын ортчись ужрадъёс понна сюлмаськиськом ин: кин понна быръёнъёсын куарамес сётоно, черкогуртэз чебергес каронъя кыӵе проектъёс радъясько — ваньмыз тунсыко потэ. Озьы ик ужмы бордаз возе, трос эшъёсмы татын — ма, вань улонмы но.

Трос нылпиё семья

— Семьяеныды калык йылолъёсты утён понна сюлмаськиськоды, нош асьтэлэн, Головизнинъёслэн, кылдытэм йылолъёсты вань-а?

— Вань. ӵош улыны кутскеммы дырысен картэ тулыслэн нырысетӥ нуналаз мыным кыӵе ке но кузьым вае — яке сяська, яке небыт шудон. Туэ та йылолмылы 12 ар тырмиз ни. Нош инвожое пусйиськомы сюан нуналмес. Корка котырамы трос пӧртэм сяська будэтӥськомы ке но, Максим тодэ, мон бусыысь сяськаосты тужгес но яратӥсько шуыса, нош ваньмызлэсь золгес — зангариосты. Соин ик котьку семьямылэн вордскем нуналаз ӵукна ик ӝӧк вылмес чебер каро чагыр сяськаос. Оскиськомы, пиналъёсмы но та йылолмес азьланьтозы шуыса.

Эвелина Иванова