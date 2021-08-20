Юртозь кыскозы дунтэк
Related Articles
Шаерамы азинтӥське газ кыскыны куриськонъёсты кутон.
Сое сётыны луоз пӧртэм амалэн: «Газпром» огазеяськонлэн ёросъёсысь ёзъёсаз яке ёрослэн, гурт поселенилэн администрациосазы вазиськыса. Та нуналъёсы куриськонъёсты кутыны кутскизы ёрос МФЦ-осын но. Отчы нырысь гожтӥськоно луоз, 8-800-302-00-18 номеръя жингыртыса, озьы ик uslugi.udmurt.ru яке mfcur.ru сайтъёс пыр. Со сяна, куриськон сётыны луоз Россиысь газификацияя операторлэн огъя порталэз пыр: connectags.ru. Та сайтын ик лыдъяны луоз, кӧня манет тыр усёз газэз юртъере пыртон — таиз понна адямилы аслыз тыриськоно луоз, угось газэз дунтэк кыскозы корка дӥнёзь гинэ. Сюлмаськытӥсь юанъёсын вазиськыны луоз, «Газпром газораспределение Ижевск» огазеяськонлэн пӧсь телефоназ 8-800-30-18-444 номеръя жингыртыса.
Кыӵе документъёс кулэ луозы? Паспорт, СНИЛС, коркалы но музъемлы кузё луэмез возьматӥсь документъёс, гуртын юртлэсь кытын интыяськемзэ возьматӥсь ситуационной план — тазэ дасяны юрттозы чагыр эстӥськонъя участокысь специалистъёс.
Тазэ но лыдэ басьтэ: куриськон гожтыны кулэ коркалэн кузёез (собственник), со кӧня ке мурт вылэ гожтэмын ке, сётэ одӥгез гинэ, кылемъёсызлэсь разрешенизэс басьтыса. Со сяна, юрт йыг-йыг (капитальной) лыдъяськыны кулэ.
Та программая кӧня ке ар куспын газ вуоз Удмуртиысь 775 гуртъёсысь 118 сюрс юртъёсы. Кылсярысь, Пичи Пурга ёросын газ курисьёс 314 кузя люкаськизы ни. Лыдпус нуналлы быдэ уноя.
Та нуналлы чакламын ни, кыӵе гуртъёсы газ вуоз туэ ар пумозь, кудъёсаз — вуоно арын. Гуртъёслэсь списоксэс шедьтыны луоз Лэсьтӥськонъя, улон инты хозяйствоя но энергетикая министерстволэн сайтысьтыз: minstroy.ru. Туэ сентябрьысен декабрёзь, кылсярысь, газ вуоз Вавож, Грак черкогуртъёсы, Алнаш ёросысь Варзи-Ятчие, Сизьгуртэ, Лялие, Пичи Пурга ёросысь Абдэс-Урдэс, Итэш, Аксакшур гуртъёсы.
Елена Никитина
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment