Эктоз-кырӟалоз, корка пуктоз

Кияса ёросысь Уддядиысь Татьяна Тукаевалы малпанъёссэ быдэстыны юрттэ шаплы сямыз

Татьяна ТУКАЕВА — Кияса ёросысь калыкез уже интыянъя центрлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез. Талэсь азьвыл военкоматын ужаз. Шаплы сямыз юрттэ солы одӥг уж куспын кыксэ быдэстыны. Соин ик дырыз кыле «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн ужаз пыриськыны, кактусъёсын коллекция люканы, пудо, бакча котырын берганы.

Татьяна Тукаева кактусъёссэ гужемлы ураме поттэ.

Туспуктӥз Максим Егоров

Сюлэм шӧдӥз

Татьяна Ивановна вордӥськиз Кияса ёросысь Уддяди (Карамас-Пельга) гуртын. Анаез быдэс улонзэ сӥзиз школалы. Покчи классъёсы ветлӥсьёсты визьнодалляз. Атаез пудо першал вал. Озьы соиз но, таиз но удыс Танялы сюлэмаз биниськизы. Но эмъясь но, дышетӥсь но луыны ӧз малпалля.

— Карамас-Пельгаысь шко­лаез йылпумъяса, пыри Ижысь медициная кун академие, — вера Т. Тукаева. — Туж потэ вал врач луэме. Сямы шаплы вал ке но, 1 толэзь дышетски но, академиысь документъёсме кутыса кошки. Угось огпол, параын пукыкум, 2 нылъёслэсь — огез зарни, мукетыз азвесь медален школаез йылпумъямын — вераськемзэс кылӥ. Доска вылысь кузь формулаез адӟыса, соос кышкатскизы но ог-огзылы шуизы: мар ми татын кариськомы?! Эх, малпасько, медалистъёс озьы шуо ке, мон мар карисько татын, химия предметъя котьку «5»-лы дышетскылӥ ке но…

Кин тодэ, медициная кун академия бере кыӵе удысэн улонзэ герӟасал. Но тупаз учыр. Удмурт кун университет вӧзысь автобус дугдылон интыын матысь эшсэ — Лена Гондыреваез — пумитаз. Таизлэн нырыз ошкемын: история факультетэ пырыны удалтымтэ.

— Остановкаын Ленаен кема малпаськыса пукимы, кытчы дышетскыны пырыны, — тодаз вае Татьяна Ивановна. — Со лек пыктосэн висе вал, озьы ке но тодон-валан люкамез потылӥз. Йырмес ӝутӥмы но, син шорамы йӧтӥз университет бордысь «Филология факультет» гожтэм. Шуг-секытъёстэк студент луимы. Лена одӥгезлэн группалэн старостаез вал, мон — мукетызлэн.

3-тӥ курс Татьяналы весяклы тодаз кылиз. Матысь эшез улонысь кошкиз. Ярам, соку Татьяна Ивановна быземын, вӧзаз яратоно воргоронэз вал ини. Со ик нылмуртлы куректонзэ чиданы юрттӥз.

— Картэ Карамас-Пельгаысь ик, одӥг урамын ӵош будӥмы. Но мон сое 7 ар ӧй адӟылы: нырысь Асанысь совхоз техникумын дышетскиз, собере армие ветлӥз. Огпол гуртысьтымы клубе потӥ. Сое отысь адӟи гинэ — сюлэмы кутэ вал ини. Морфлотысь бертэм но, дораз пыратэк, формазэ воштытэк, дискотекае вуэм. Сыӵе чебер, сыӵе йӧно! Эшелы шуисько: со мынам луоз! Сюлэмы шӧдэм, лэся, огпол пумиськимы, кык пол, собере общежитиямы ветлыны кутскиз. Озьы ар пала адскылэммы бере сюан шудӥмы.

Уж дуре — кырӟаса

Егит семья выжызэ лэзиз Кияса черкогуртэ. Кузпалызлы, милициысь следовательлы, висъязы улыно-вылыно улон инты. Татын ини бӧрсьысь бӧрсе вордскизы Дима, Сергей но Иван.

— Пиосме ваеме бере гинэ валаны кутски, кыӵе сюлэмын улэ вылэм пизэ армие келям анай, — шуэ Т. Тукаева. — Мон 11 ар военкоматын ужай. Ёросысьтымы котькуд призывникез нимын-тулын, тусэн-буен тодӥсько вал. Котькудӥз аслам кадь потылӥз. Шумпотӥсько, чечен войнаысь ваньзы улэп бертӥзы. Изьыны выдэме бере соос понна ялан вӧсяськылӥ. Огез призывнике — Костя — контракт гожтыса, Чечняе кылиз. Снайпер вал. Пырак шуэ: тӥ, пе, ӧй вӧсяськысалды ке, мон туннэ улэп ӧй луысал. Огзэ учырзэ вераз. Солдатъёс частязы шутэтско. Кин ке черектӥськем: «На нас напали!» Со нуналэ Костялэн ожмаськыны черодэз вуэмын вылэм. Эшез шуэм: шутэтскы, интыяд ачим ветло. Солдатъёс потӥллям гинэ — пуштӥллям. Эшезлэн пыдыз ишкалскем. Ярам, Костя солы нырысетӥ юрттэт сётэм — снайперъёсты соку радистлы но, медсестралэн ужезлы но дышетылӥллям. Эшсэ Москваысь госпитале вертолётэн келямзы бере отысь эмъясь шуэм: Костя шонер юрттэт сётэм — солдатлэн вирыз трос кошкымтэ, соин ик улэп кылем…

Военкоматын ужам аръёсыз сярысь Т. Тукаева лумбыт вераны дась. Шумпотэ: туннэ но призывникъёс сое уг вунэто. 23-тӥ февраль-а, 15-тӥ февраль-а (Афганистанысь совето войскоослэн кошкон нуналзы) — котькуд праздниказы ӧтчало.

— 11 арзэ ик военкоматэ ужаны кырӟаса ветлылӥ. Ӵукна уже потыны 8 часэз возьмаса, жадьылӥ. Коллективмы умой вал. Туннэ но отын тыршысал. Но Кияса но Пичи Пурга ёросъёсысь военкоматъёсты огазеям бере кошконо луи.

Т. Тукаевалэн кыкез пиосыз армие ветлӥзы. Димазэ эмъясьёс уг лэзё вал — 4 килограммез ӧз тырмылы. Тросэз анай-атайёс талы шумпотысалзы. Но Татьяна Ивановналы со сюлмаськонэн гинэ берытскиз.

— Гуртоос азьын умой ӧз поты, — шуэ со, — милесьтым пиосмес келяськоды, нош асьтэлэсьсэ армилэсь утиськоды шуозы кадь йӧтӥз. Эмъясьёсын кенеши, озьы Димае сурон сапег кутчаз ик. Та вакытэ Шотландиын емыш бича. Шоретӥез, Сергее, монэ 50 аресам песянай кариз. Мынэсьтым малпанме быдэстӥз — Ижысь медициная колледжез йылпумъяз. Туннэ СПИД-эн но паласькись висёнъёсын нюръяськонъя центрын фармацевт луыса ужа. Элькунысьтымы больницаосы ковид вакцинаез люкылэ. Пичиез пие утчаське на, кузпалъяськымтэ.

«Удмурт Кенешен» ваче ки

Гурт котыраз но Т. Тукаева шаплы ужаны выре. Пыжиськон висказ кечъёсыз доры пота. Ульчае мерттэм кактусъёссэ чакла. Соос татын ог 40 пумо. Куд-ог адямиос гочало, лэся, ишкалтыса нуыса кошко. Но Т. Тукаева уг чигиськы — интыяз нош мудрон будос мерттэ.

— Кактусъёс лякытэсь, — вера со, — шунды улын уг ӵужекто, ву трос уг юо. Киы небыт, лэся — чик сяськаяськисьтэмъёсыз но пур-пур сяськаяськизы ини.

Та кышномуртлэн киосыз небытэсь гинэ ӧвӧл — зарниесь. Кузпалыз Чечняе командировкае кошкем бере ас кужыменыз корказы борды пристрой ӝутэм. Туннэ но мылкыдыз пуксемын ӧвӧл. Калыкез уже интыянъя центр пыр соцработниклы дышетскыны турттэ. Висьыса султылыны быгатӥсьтэмъёслы юрттэмез потэ.

— Ог 20 ар ветлӥ «Инвожо» ансамблямы. Куарае зол ӧвӧл, но кыӵе тапыртӥсько! Огаз сюанын 30 минут, вис карытэк, эктӥ. Монэн вожвылъяськиз пиосмурт, хореограф вылэм. Паймыса юа: тӥ, пе, клубын ужаськоды-а? «Инвожоен» кытчы но ми ӧм вуылэ: Узбекистанэ, Эстоние, Калмыкие, Саранске, Тюмене… Сюрес вылэ уксёе мед тырмоз шуыса, уже интыянъя центрын выж но миськылэме вань.

Т. Тукаева юн кусып тупатӥз «Удмурт Кенеш» огазеяськонэн. Кияса черкогуртысь школаын удмурт кылэз чик ӧз дышетылэ. Та вакытэ сое факультатив амалэн ке но улӟытыны быгатӥзы. Ёросысь «Удмурт Кенешлэн» со яркыт вормонэз луиз.

— Районамы дӥсьтӥсь­тэм, вырӟисьтэм калык улэ, — вера Татьяна Ивановна. — Тае валай, пӧртэм ёросъёсы, кунгож сьӧры поталляса, кылем арын ёрос администрациысьтымы общественной советэн кивалтыкум. Калыкен но властен кусып тупатыны туж секыт вылэм. Вырӟисьтэм луэменымы сэрен тросэз ужъёс­мы бумага вылэ ик кылизы. Чылкак мукет югдур вал 2018-тӥ арын. Соку ёросамы ортчизы 27-тӥ Гурт шудонъёс. Огазе кариськыса, Кияса палъёсмес сыӵе зол шулдыртӥмы: котырак утялтэмын, турнамын, буямын, сяська мерттэмын вал. Но та чеберлык огдырлы гинэ вылэм. Шудонъёс ортчизы но, ёросмы нош бездыт луиз. Тани кемалась ӧвӧл Эстоние поталляй. Отын, асьмелэн сямен ик, буш коркаоссы вань. Но ульчаетӥ вамышъяку, йыре ик уг лыкты, юрт куштӥськемын ни шуыса. Угось кузёез сое ӝик-ӝик утялтэ, сяськаос мерттэ. Сотэк кунзы солэсь музъемзэ талалоз. Таин валче тодмоосылы но, эшъёсылы но уг жадиськы вераны: асьмелы бускель районъёслэсь, кунгож сьӧръёслэсь адӟем карыса улоно.

Ольга Корепанова