Шыкысэз узыр

Пичи Пурга черкогуртысь дышетӥсьлэн Татьяна Ситниковалэн бадӟым яратонэз — кышет. Сое со тол но, гужем но нуллэ. Туннэ 100-лэсь ятыр кышетэз сандыказ утиське.

Татьяна Ситникова

Кышномуртлэн аспӧртэм яратонэз улӟиз 2015-тӥ арын сӥзьыл. Татьяна Васильевна лыктӥз Иже дышетӥсьёслэсь тодон-валанъёссэс муромытонъя курсъёсы. Дышетскон висказ городысь огаз магазинэ пыриз но… отысь мукет адями луыса потӥз.

— Ас поннам малпай: 1 кышет басьто но, тырмоз, — вера нылкышно. — Нош вуз карись соосты матынгес возь­ма­тӥз но, шузими: сыӵе чебересь — мыным соиз но, таиз но кулэ! Но дунъёссы курт­чы­лӥсь­ко: пичиез 2 сюрс манет сылэ, бад­ӟы­мез — ог 5 сюрс манет. 1 кышет басьтӥ но шуи: Выль ар азьын одно ик татчы вуо на! Толалтэлы аслым «Имбирь» нимо кышет бась­тӥ. Кельшиз буёлэз — Тулаысь куреньмыт пряниклы тупа. Та бӧрсьы Интернетын утчаськыны кутски: кыӵе кышетъёс вань, кытын поттэмын, кин дасямын… Озьы 2016-тӥ арын «О платках и не только» форумез шедь­тӥ.

Россилэн пӧр­тэм сэрегъёсысьтыз, ма, кунгож сьӧ­рысь но коллекционеръёс отын ас малпанъёссэс усьто,

кы­шетъ­ёсы­ны­зы ог-огенызы вошъясько. Мон но форуме пыриськоно кариськи. Отчы «Имбирка» кушем нимын

пусйиськи. Озьы выль тодмоосыным эшъяськонмы 5 арлэсь ятыр кыс­тӥсь­ке ини, соос монэ Таня-Имбирка гинэ шуо.

Форумын Татьяна Васильевна тодматскиз Павловопосадской мануфактурая фабрикаен. Тодӥз: туала кышетъёсын ӵош вань вашкалаосыз но — таоссэ шедьтод коллекционеръёслэн шыкысъёсысьтызы гинэ. Туннэ кы­шет

вылэ суредъёс машинаос пуктыло, нош азьвыл та ужен выриллям воргоронъёс-набойщикъёс. Кышетлэсь тугъёссэ но соос ик керттылӥллям. Соин туннэ та кышетъёс 2 вылез мында сыло.

— Огпол йырам малпан лык­тӥз: арын 12 толэзь бере, озьыен, 12 кышет басьтоно! Котькуд толэзе — выль кышетэн, выль мылкыдъёсын. Школаын дышетӥсь луыса гинэ уг ужаськы, мон психолог но. Соин ик туж умой то­дӥсь­ко: буёлъёс юртто лул-пушмес возьматыны. Ачимъя шӧдӥсько: мылкыды ӧвӧл ке, пурысь кышетэн шобырскеме потэ — монэ нокин но медаз адӟы кадь. Нош мылкыды ӟеч дыръя пельпум вылам яркытсэ

понэме потэ. Озьы 12 кышетэн дугдытскыны ӧй быгаты — cоос сандыкам уг тэро ини, — шуэ визьнодась.

Форумын ик Т. Ситникова тодматскиз Белоруссиысь Еленаен. Со Удмуртиысь тодмоезлы валэктэм, кыӵе кышетлы кыӵе чыртывесь, дӥсь, сумка тупа, кызьы кышетэз шонер керттылоно. Ческыт зыно вуосты гинэ но, пе, кышетлы шонер быр­йыны быгатоно. Форумысь эшъёсыныз Т. Ситникова Интернет пыр гинэ кусып уг возьы. Ӵемысь поталля сюрес вылэ но — тодмоосыныз пумиськылӥзы ини Москваын, Казаньын, Екатеринбургын.

— Кышет — со аспӧртэм дунне, — валэктэ нылкышно. — Солэн кыӵе ке но кужымез вань. Куддыр кышет шоры учкиськод — огшоры басма юдэс кадь, нош сое йыре керттыса туспуксиськод но — кышетлэн но, ымнырлэн но вань чеберзы усьтӥське. Вашкала кышет чурыт, бичатӥсь луэ, вылез — чилясь, гылӟись. Котькудӥзлэн вань биркаез — отысь кышет сярысь ваньзэ тодыны луэ. Алигес басьтӥ 1998-тӥ арын поттэм кышетэз. Тросэз коллекционеръёс соосты люкало гинэ. Нош мон басьтӥсько ке, одно ик нуллӥсько.

Ольга Корепанова