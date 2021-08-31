Шумпотон ваё

Алнаш ёросысь Ӟатча (Варзи-Ятчи) гуртысь почтаын Надежда Чикрова кивалтэм улсын ужало 4 сабырлы нылкышноос. Котькуд пырись-потӥсен капчи карисько, юанъёссылы валэкто, газет-журналэн шумпотто.

Алнаш ёросысь Ӟатчаысь почтаен кивалтӥсь Надежда Чикрова (бурысез) но оператор Надежда Поликарпова.

Туспуктӥз Максим Егоров

Ярам ай, гуртамы асьмелэн почтамы вань, шуо ӟатчаос. Гожтэт келяны но, посылка басьтыны но, коммунальной услугаос понна тыриськыны но, пенсилы но мынонзы матын. Шумпото санаторие тазалыксэс юнматыны лыктэмъёс но: ваньмон дыръязы лыдӟиськон вылысь газет-журнал басьто. Нош октӥськисьёслы татын шум гинэ пото.

— Ми азе табере кыӵе но ужпум уг пукто ни: газет но гожтэтъёс люкылон сяна, сиёнэн вуз кароно, страхованиен выроно, подпискаен план лэсьтоно, — вера Надежда Чикрова. — Ваньмызлы план тупатэмын. Почта али многофункциональной луэмын. Улон озьы косэ бере, кытчы пырод на? Котьма ке но газет люкылон самой «ческытэз» уж. Почтальонъёсы висьыны усё ке, аслым но сумка ныпъяно но калыклы газет вуттоно луэ. Умой ивор ваемлы шумпотоно. Тросэз ёрос газетэз басьто. Котырамы 24 семьяе «Удмурт дунне» вуэ, тросгес — Ляли но Кибья гуртъёсы. Одӥг адямиос ик весь газетэз басьто. Жаль, егитъёс кулэ уг каро ни — табере, пе, Интернетысь но котьмае шедьтыны луэ, шуо. Ӟатчамы ӟучомыны кутскемын — санаторий ванен татчы олокыӵе но выжыысь адямиос улыны лыктэмын. Соин но удмурт газетъёслы гожтӥськытыны арысь аре секытгес но секытгес луэ. Асьсэос почтае пыремзылы быдэ олокыӵе но юанъёс сёто: пенсия будӥз-а ни, тыриськон ку дуноялоз? Газетэз лыдӟе, шуиськомы, отын ваньмыз гожтэмын.

Надежда Ероневна пусъемъя, толалтэ гуртазы лыдӟиськисез тросгес ик — гужем бакча уж пӧлазы выё, газетлы 2-тӥ паларлы гожтӥськыны но куддыр вунэто, ӧпкельыса собере почтае вуо. Толалтэ калыклэн дырыз тросгес луэ. Китайысь посылка мешокъёсын-мешокъёсын басьяло.

— Вераськемзы потыса но, тросэз почтае пыро, — веранзэ азинтэ почтаен кивалтӥсь. — Шӧдтэк шорысь виноват но луиськод: юанзылы валэктон куддыр уд шедьтӥськы ке, тон почтаын ужаськод ук, малы уд тодӥськы, шуо. Тыллы, газлы тыриськыкузы комиссия кылем понна но ми янгыш луиськомы, байкыса быроды ни ай, шуо. Кылем арын огез пенсионермы почта пыр басьтэм лотереяен 44 сюрс манет утӥз. Мукетъёс но, сое кылыса, билетлы лыктӥзы но — билетсы буш. Нош ми янгыш. Куддыр кӧт но ӝож луэ. Нокытын но калыкен ужаны каньыл ӧвӧл, дыр. Соин но, вылды, почтаын азьвыл ужасьёс ӵем вошъяськизы. Али возиськиськом ай. Газет люкылӥсьёслы тани секытгес йӧтэ: толэн-гужемен сюрес вылын. Почтальонкаын ужаса гинэ улыны ӧй быгатысалзы — уждунзы пичи. Ваньзы эшшо кытын ке ужало на. Ми котьку ог-огмес воштыны, ог-огмылы юрттыны турттӥськомы. Кылем арын пандемиен сэрен пенсиез асьмеос люкылӥм. Собыдӟа уксёен гуртъёс кузя ветлӥмы ук.

— Вӧсяськыса сюрес вылэ потӥськомы вал, — бордаз итӥське операционист луыса ужась Надежда Поликарпова. — Вазь ӵукна потыса, пеймытэн бертӥськомы вал. Котькудӥзлэсь пенсизэ лыдӟоно — ӝӧк сьӧрын чотаса пукем кадь ӧвӧл со. Кудӥз ке манет кытчы ке лобӟиз ке, кисыысьтыд тыриськод. Ярам, Инмар утиз. Куд-огезлы али но пенсизэс доразы вайылӥськомы. Бадӟым куноез кадь возьмало. Адямиослэн мылкыдзы ик ӝутӥське. Сыӵе дыръя валаськод: шумпотон ваемлэсь номыр умоез ӧвӧл.

Елена Сараматова